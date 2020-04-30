شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم سعيد: محسن صالح لم يكن يصافح لاعبى الأهلى وحسام حسن خسر الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف إبراهيم سعيد لاعب المنتخب الوطني السابق أن مُحسن صالح كان لا يُصافح لاعبي الأهلي نهائياً وكان على خلاف دائم مع ثابت البطل .

وأضاف إبراهيم سعيد خلال تصريحات تلفزيوينة أشعر بالاستغراب الشديد من تواجد محسن صالح على رأس لجنة التخطيط بالأهلي في هذا التوقيت نظراً لخلافه الدائم مع قيادات القلعة الحمراء أثناء تواجده بالإسماعيلي خاصة وأنه على كان خلاف ومشاكل كثيرة مع ثابت البطل .

وتابع إبراهيم سعيد قائلا " أن بسبب تصريحات حسام حسن وأفعاله في المباريات خسر جمهور الأهلي والزمالك وأنه لا يوجد لاعب حصل على فرص كبيرة مع الزمالك في التدريب مثل حسام حسن مشيراً إلى أنه تم تقديره كلاعب ومدرب داخل جدران القلعة البيضاء و أنه تم دعوة حسام حسن لمئوية نادي الزمالك نظراً لما قدمه معهم، وفي النهاية جماهير الأبيض كانت لا تستحق ما فعله تجاههم وهجومه عليهم في معظم المباريات " .

وتابع إبراهيم سعيد أن الأهلى سبب تألقي وظهوري في بداية مشواري الكروي وقدمت الكثير أثناء تواجدي داخل القلعة الحمراء رغم أنه لم يكن هُناك نجوم في الفريق سوى " إبراهيم سعيد وعصام الحضري وخالد بيبو " في تلك الفترة ومع ذلك حققنا ألقاب محلية وأفريقية ولم يتواجد في الفريق الكثير من النجوم في هذا التوقيت خاصة أن هذه الفترة كانت بداية ظهور حسام غالي مع الأهلي " .