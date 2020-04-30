شكرا لقرائتكم خبر عن زبير بيا : محمد صلاح أفضل من رياض محرز.. وأستمتع بمعلول وفرجانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد التونسي زبير بيا لاعب منتخب تونس الأسبق ، أن علي معلول وفرجاني ساسي وسيف الدين الجزيري من أفضل اللاعبين التوانسة المحترفين في الدوري المصري ويرغب في تواجدهم مع المنتخب.

وأضاف زبير بيا في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة مع الإعلامي إبراهيم فايق على فضائية أون سبورت 2 : أن علي معلول يعتبر أفضل ظهير أيسر احترف في الأهلي واضافة كبيرة لأي نادي يلعب في صفوفه، أما فرجاني ساسي لاعب ذو امكانيات كبيرة، ويدعمه في الملعب رفيقه طارق حامد لذلك يظهرا بشكل مميز في الملعب ويصنعان الفارق، في حين اعتبر سيف الدين الجزيري من أفضل اللاعبين الذين تواجدوا في الدوري المصري ولكن لم يلمع اسمه مثل معلول وساسي.

قال زبير بيا نجم الكرة التونسية السابق أن أفضل لاعب عربي هو الدولي المصري محمد صلاح موضحا: "المساكني كان يستطيع أن ينافس في نفس المستوى مع محمد صلاح ورياضي محرز، لكنه اختار اللعب في قطر، لكن بكل صدق الأفضل على مختلف الوجوه هو محمد صلاح."

وأضاف زبير بيا : "علينا أن يكون لدينا غيرة ودعم لصلاح والتخلي عن النقد الدائم على مواقع التواصل الإجتماعي، دعونا نكون مثل ريال مدريد حين كان رونالدو مع الفريق ولم يكن أحد يقول أن ميسي أفضل منه رغم أن النسبة الأكبر منهم مقتنعون بأفضلية ميسي."

من ناحية اخري كشف البرتغالي ديديه جوميز المدير الفني لفريق الاسماعيلي عن حقيقة العروض التي تلقاها عبد الرحمن مجدي لاعب الدراويش ورحيل باهر المحمدي.

وأضاف جوميز في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة مع الإعلامي إبراهيم فايق على فضائية أون سبورت 2، أن مجدي لاعب مميز ولا يوجد نية للتفريط فيه في الفترة الحالية.

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وتابع أن وجود باهر المحمدي في صفوف الاسماعيلي شيئا جيدا ولكن القرار النهائي في رحيل اللاعب يكون بيد رئيس النادي.

وأكد ديديه جوميز مدرب الإسماعيلي أن المحمدي مدافع من طراز جيد، وسأظل متمسكا به وأرغب في تواجده وعدم رحيله، ولا يوجد لاعب يعوضه.

وأضاف جوميز : نعمل على تطوير اداء باهر ونرغب في بقائه فهو لاعب واعد ومميز ولا يوجد بديل له وخططي تسير على تواجده في الفريق.

رفض الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للإسماعيلى إجراء أية تعديلات على جدول التدريبات اليومى للاعبين خلال شهر رمضان الكريم حيث أخطر المدرب الفرنسى لاعبيه باستمرار نفس التدريبات اليومية فى العزل المنزلى ، كما حذر جوميز اللاعبين من خطورة الإفراط في تناول حلويات شهر رمضان الكريم، تجنبا للزيادة فى أوزانهم بشكل يصعب فرص استعادتهم للياقة البدنية المطلوبة حال إقرار عودة الدورى في وقت لاحق .

ووجه الفرنسى جوميز، تحذيرا لأي لاعب سيخالف هذا القرار بعقوبات صارمة مشددا علي أنه ومعه الجهاز المعاون له سيتابع عن كثب أوزان اللاعبين يوميا من خلال تدريبات المنزل.