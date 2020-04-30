أوس أوس: أنا زملكاوى ولم أتوقع الفوز بالسوبر أمام الأهلى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال الفنان محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس" أنه لم يتوقع تتويج الزمالك بلقب السوبر المصري والسوبر الأفريقي نظرا لصعوبة المنافسة.

وأضاف "أوس أوس" في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة مع الإعلامي إبراهيم فايق على فضائية أون سبورت 2، أنه يشجع الزمالك منذ الصغر وأن الفترة التى سبقت تتويج الزمالك بلقبي السوبر كانت صعبة على الفريق والجماهير ولكن الضغط هو ما دفع اللاعبين للفوز بالبطولتين.

وظهر الفنان محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس" فى فيديو مع باسم مرسى مهاجم الإنتاج الحربى الحالى والزمالك السابق فى فيديو عبر تطبيق "تيك توك"، وتقمص كل منهما شخصية عادل إمام وسعيد صالح فى فيلم "سلام ياصاحبى".

ويسابق مسئولو الزمالك الزمن لحسم مصير الثلاثي الأجنبي في الفريق والمعارين هذا الموسم وهم النيجيري معروف يوسف والمغربي حميد أحداد والايفواري رزاق سيسيه، وذلك قبل صدور قرار من اتحاد الكرة رسميا بتقليص عدد الأجانب.

Advertisements

ويسعي مسئولو الزمالك لتسويق الثلاثي وحسم مصيرهم قبل صدور القرار ، حيث سيضطر الزمالك وقتها لرحيل اللاعبين بأسعار أقل من قيمتهم الحالية او إعادة اعارتهم مرة اخري وهو ما يرفضه الزمالك في الوقت الحالي.

وأجل مسئولو الزمالك فكرة مناقشة بقاء المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق مع الزمالك الموسم المقبل او السماح له بالاحتراف الأوروبي، لحين وصول عروض رسمية لادارة النادي.

ويرفض مسئولو الزمالك في الوقت الحالي الحديث عن مصير أي لاعب سواء بالبقاء او السماح له بالاحتراف لحين وصول عروضا رسمية، وأكد مصدر انه في حالة وصول عروض رسمية سيتم دراستها والموافقة عليها في حالة تحقيق استفادة فنية ومادية للاعب والنادي، خاصة ان إدارة الزمالك لن تقف في مستقبل لاعبيه، وفي نفس الوقت لن تفرط في القوام الأساسي للفريق بطريقة تعرقل مسيرة البطولات التي يسير فيها الزمالك منذ موسمين.

واشتعل الصراع على ضم المغربى أشرف بن شرقى، نجم نادى الزمالك، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد المستويات الرائعة التى قدمها مع الفارس الأبيض، خلال الموسم الحالى، فى جميع المسابقات.