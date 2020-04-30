شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: أبكى في كل لحظة أشوف فيها مسلسل الاختيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن الشهيد أحمد المنسي، نموذج لكل شهداء مصر من كل فئات المجتمع، مشيرًا أنه بطل قومي يحتذى به، ومثال في التضحية من أجل وطنه.

وأضاف مرتضى منصور، في تصريحات تليفزيونية : "أحمد المنسي بطل قومي، هو كان زميل وصديق الخائن الإرهابي هشام عشماوي، كان يخدم معه في وحدة واحدة، ولكن الفارق بينهما كبير للغاية".

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وتابع: "الفارق بين البطل المنسي والإرهابي هشام عشماوي كبير، الأول شرب من بئر الوطنية وكان رجل وأسد ولذلك استشهد ليفوز بالجنة، والثاني شرب من بئر الخيانة ونهايته كانت الإعدام فهو يستحق ذلك".

واستطرد قائلًا: "أنا بتابع المسلسل كل يوم وبحزن، احنا في مصر ولادنا بيدافعوا عن حدود الوطن وفيه إرهابيين بيخربوا، ياريت الناس اللي بتخون وبتبيع وطنها تشوف البطولات اللي بيقدموهات ولادنا، أنا كل لحظة بشوفها في مسلسل الاختيار ببكي".

واختتم: "أنا مابقيتش قادر أفرق بين أحمد المنسي وأمير كرارة، فهو قدر يظهر بالدور بشكل مميز ويجسد شخصية البطل على أكمل وجه، واحنا بنواجه إرهاب أسود ربنا يحفظ بلدنا منه".