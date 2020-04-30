شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم سعيد: لم أُجبر على الإفطار طوال مسيرتى والمدرب الأجنبي الأنسب للقطبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد إبراهيم سعيد لاعب المنتخب الوطني السابق أن المدربين الأجانب يتركون حرية الصيام للاعبين في شهر رمضان بجميع المباريات .

وأوضح إبراهيم سعيد خلال تصريحات تليفزيونية، أن هُناك لاعبين مصريين كانوا يفطرون في رمضان مع المنتخب في المباريات الهامة، مشيراً إلى أن جميع المدربين الأجانب الذين تدرب تحت قيادتهم كانو يتركون الحرية لنا في هذا الأمر ولم أتعرض طوال مسيرتي للإجبار على الإفطار في هذا الشهر مع أي مدرب لأنه كان أمر اختياري لنا .

وقال إبراهيم سعيد أن كمال درويش رئيس الزمالك السابق ، تواصل معي من أجل توقيعي للإنضمام للزمالك وذلك بعد توقيعي مع مرتضى منصور وقتها قائلا " أن كمال درويش تواصل معي لتوقيع عقد جديد بزيادة 100 ألف عن عرض مرتضى منصور المُقدر وقتها بـ750 ألف جنيه لكني رفضت خاصة وأن تلك الواقعة كانت قبل إنتخابات القلعة البيضاء ورفضت تلك هذا العرض لتوقيعي مع المستشار مرتضى منصور مشيراً إلى أنني ساندته في إنتخابات القلعة البيضاء عام 2005 " .

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وأردف إبراهيم سعيد قائلا:" المدرب الأجنبي هو الخيار الأنسب لفريقي الأهلي والزمالك و أن شخصية المدرب هي من تقود الفريق إلى تحقيق البطولات والألقاب مع الفرق الكبيرة مشيراً إلى أن تواجد المدرب الأجنبي مع الاهلي والزمالك كان له تأثير إيجابي على اللاعبين بإلتزامهم بكافة التعليمات سواء داخل أو خارج الملعب و أن الإستفادة من تواجد المدرب الأجنبي يعود بالنفع على المنتخب الوطني كما حدث في الـ3 بطولات أفريقيا لإلتزام اللاعبين وتقديم الآداء المطلوب داخل الملعب " .

وأضاف إبراهيم سعيد أن سبب تراجع الإسماعيلي عن تحقيق البطولات والألقاب هو عدم وجود تخطيط مناسب وسوؤ إختيارات اللاعبين وطريقة التعامل معهم و أن عدم إحتفاظ فريق الدراويش بأهم اللاعبين وخروجهم الدائم من النادي للإحتراف وراء تراجعهم عن تحقيق الألقاب والمشاركة في البطولات الأفريقية .

أختتم إبراهيم سعيد حديثة أن الدوري السعودي من أهم وأفضل الدوريات في الوطن العربي قائلا " دوري كأس الأمير محمد بن سلمان من أفضل البطولات في الوطن العربي نظراً لإنتظام المواعيد وكثرة المحترفين والملاعب الحديثه التي تُقام عليها المباريات و أن تواجد الجماهير يُزيد من قوة المسابقة خاصة وأن ملاعب الدوري السعودي يتواجدون بكثافة كبيرة متمنياً أن يعود الدوري المصري كما كان وتعود الجماهير المصرية للمدرجات بقوانين صارمة ومحاسبة كل المخطئين " .