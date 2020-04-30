7 اخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية الأربعاء 29 / 4 / 2020 فى مقدمتها ، الأهلى يستفسر عن عروض رمضان صبحى فى الانتقالات الصيفية بالمستندات.. 40 مليون جنيه عقد عمر جابر مع بيراميدز سبب رفضه للزمالك يواصل ”الخليج 365” انفراده بالحصول على نسخة من عقد عمر جابر فى الموسمين المتبقيين للاعب مع الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، حيث يحصل خلالهما على مبلغ مالى يتخطى الـ40 مليون جنيه، مع إضافة النسبة المستحقة للضرائب والمقدرة 22.5% والتى سيحصل عليها اللاعب لسدادها سيصل المبلغ لما يقرب من 50 مليون جنيه. أحمد حجازى للأهلى: مش هرجع من أوروبا دلوقتى ولما أرجع مش هلعب لغير الأهلى أبلغ أحمد حجازى مدافع المنتخب الوطنى ونادى ويست بروميتش مسئولو الأهلى أنه لن يلعب فى مصر لغير القلعة الحمراء، موضحاً أنه يُفضّل البقاء فى تجربته الخارجية بأوربا سواء مع وست بروميتش أو مع أى ناد آخر فى أوروبا يُحقق معه طموحاته الاحترافية وإذا قرر العودة سيكون للأهلي وليس لأى ناد آخر. Advertisements جلسة خاصة بين فايلر وعبد الحفيظ لمناقشة ملفات كروية في الأهلي يناقش السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي ، مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق عدة أمور خاصة بالفريق والتدريبات التى تتم حالياً في منزل كل لاعب تماشياً من الإجراءات الاحترازية في الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، كما يبحث المدير الفني مع مدير الكرة مستقبل الفريق الكرة والحلول المتوقعة حال إستئناف التدريبات.

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