شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلي يكشف مصير باهر المحمدي ومجدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف البرتغالي ديديه جوميز المدير الفني لفريق الإسماعيلي عن حقيقة العروض التي تلقاها عبد الرحمن مجدي لاعب الدراويش ورحيل باهر المحمدي.

وأضاف جوميز في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة مع الإعلامي إبراهيم فايق على فضائية أون سبورت 2، أن مجدي لاعب مميز ولا يوجد نية للتفريط فيه في الفترة الحالية.

وتابع أن وجود باهر المحمدي في صفوف الاسماعيلي شيئا جيدا ولكن القرار النهائي في رحيل اللاعب يكون بيد رئيس النادي.

وأكد ديديه جوميز مدرب الإسماعيلي أن المحمدي مدافع من طراز جيد، وسأظل متمسكا به وأرغب في تواجده وعدم رحيله، ولا يوجد لاعب يعوضه.

Advertisements

وأضاف جوميز : نعمل على تطوير اداء باهر ونرغب في بقائه فهو لاعب واعد ومميز ولا يوجد بديل له وخططي تسير على تواجده في الفريق.

رفض الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للإسماعيلى إجراء أية تعديلات على جدول التدريبات اليومى للاعبين خلال شهر رمضان الكريم حيث أخطر المدرب الفرنسى لاعبيه باستمرار نفس التدريبات اليومية فى العزل المنزلى ، كما حذر جوميز اللاعبين من خطورة الإفراط في تناول حلويات شهر رمضان الكريم، تجنبا للزيادة فى أوزانهم بشكل يصعب فرص استعادتهم للياقة البدنية المطلوبة حال إقرار عودة الدورى في وقت لاحق .

ووجه الفرنسى جوميز، تحذيرا لأي لاعب سيخالف هذا القرار بعقوبات صارمة مشددا علي أنه ومعه الجهاز المعاون له سيتابع عن كثب أوزان اللاعبين يوميا من خلال تدريبات المنزل.