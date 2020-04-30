شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح اليوم.. محمد إبراهيم: تعليمات الإدارة وراء عدم مشاركتي مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 29/4/2020 ، العديد من التصريحات الهامة والتي جاء أبرزها تصريح محمد إبراهيم نجم الزمالك السابق خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "لعبة وحكاية" المذاع على قناة أون تايم سبورت 1.

حيث أكد محمد إبراهيم، لاعب المقاصة الحالي والزمالك السابق، أن كل المدربين الذين دربوا الزمالك كانوا بياخدوا تعليمات من الإدارة مين يلعب ومين ميلعبش.

وقال إبراهيم : "كل المدربين في الزمالك بياخدوا تعليمات يلعبوا مين وأى حد يقول غير كدة غلطان ما عدا فيريرا اللى كان قافل الدنيا خالص، والمدربون كانوا مش بيلعبونى علشان عندهم تعليمات بكدة".

وأضاف محمد إبراهيم: "في مباراة الجونة الأخيرة لى مع الزمالك كنا خسرانين من الجونة بهدف، وبين الشوطين عضو مجلس إدارة الزمالك قال لكابتن خالد جلال مدرب الزمالك لازم تطلع محمد إبراهيم، فرفض تغييرى في بداية الشوط التانى ونزلنا واتعادلنا وكنا مسيطرين على اللقاء فراح خرجنى من كثر الكلام، ثم دخل في الزمالك هدفين لما خرجت".

وعن أفضل فتراته، قال محمد إبراهيم: "إن أفضل فترات حياته كانت في 2011 خاصة كأس العالم للشباب، ولا أنسى مباراة النمسا، التي سجلت فيها هاتريك، وهى دى أفضل فترات حياتى الكروية، وقدمنا مستوى كبيرا في المونديال".

Advertisements

وأضاف نجم المقاصة: "مدرب البرازيل بعد مباراة منتخب مصر والبرازيل قال إنى أنا ومحمد صلاح هيكون لينا مستقبل كبير وعنده موهبة كبيرة، ولكن الظروف مش بتساعد أنى أظهر كل اللى عندى من موهبتى، وكنا المفروض نصل النهائي بهذا الجيل، وخروجنا أمام الأرجنتين من ضربتين جزاء من الهجمات المرتدة وطول المباراة إحنا بنهاجم".

وعن المقاصة، قال محمد إبراهيم: عقدى مع مصر المقاصة ينتهى الموسم المقبل وأسعى لاستعادة مستواى الفترة المقبلة، وهناك خطوة مهمة قريبة.

وعن فترة الاحتراف، قال محمد إبراهيم: "رجعت من الاحتراف علشان حسيت إن الناس ضحكت عليا هناك، وكمان وافقت على عرض مالاجا الإسبانى وجهزت كل الورق وأخدت الفيزا وفجأة كل حاجة وقفت مش عارف ليه".