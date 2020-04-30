شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: «كاف» أمهل اتحاد الكرة حتى الثلاثاء لتحديد موقف الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» طلب في خطاب رسمي إلى اتحاد الكرة المصري، تحديد موقف بطولة الدوري.

وأضاف «منصور»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «كاف منح اتحاد الكرة مهلة حتى الثلاثاء المقبل، ليحدد هل سيستكمل الدوري أم لا، وفي حال استكمل الدوري، متى ستستأنف المباريات».

وأكد رئيس الزمالك: «نفسي الدوري يكمل بس يبقى في ضوابط علشان نحافظ على كل اللاعيبة. لكن في نفس الوقت اللاعيبة قاعدة في بيوتها بقالها شهرين، لو نزلتهم هيحتاجوا مش أقل من شهر يدربوا علشان يشاركوا».

وتابع: «مش هايكون في أي حاجة تخص عودة الدوري قبل شهر يونيو، وبعد كده شهر كمان استعداد، يبقى هنبدأ في يوليو، واحنا لسة عندنا دور كامل، يبقى هنخلص في شهر أكتوبر».

وأوضح: «قد تكون هنا مشكلة بالنسبة لمسألة الرعاة، لأننا خدنا فلوس من الشركات الراعية عن الموسم الحالي، وعلشان تديك فلوس عن الموسم الجديد علشان اللاعيبة اللي هاتشتريها، لازم الموسم يبتدي في أغسطس، وانت شهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر هاتبقى لسة في الموسم القديم، طيب فين فلوس اللاعيبة؟، ما الشركة الراعية مش هاتديك إلا في الموسم الجديد».

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