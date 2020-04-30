شكرا لقرائتكم صدقي: فايلر مؤمن بقدرات محمد عبد المنعم بشك كبير ورفض اعارته أكثر من 6 أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف حمادة صدقي المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي سموحة تفاصيل وكواليس انتقال محمد عبد المنعم مدافع الفريق المعار من النادي الأهلي خلال الموسم الحالي.

وقال مدرب سموحة في تصريحات تلفزيونية خلال استضافته ببرنامج ملعب أون تايم مع الإعلامي أحمد شوبير إن المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلى مقتنع بإمكانات محمد عبد المنعم لدرجة كبيرة لذلك كانت مسألة انتقاله لسموحة بالغة الصعوبة.

أضاف حمادة صدقي أن العلاقة التي تجمعني واللاعب منذ أن كان بمنتخب الشباب وإمكاناته الفنية ساهمت بشكل كبير في اقناع إدارة النادي الأهلي في الموافقة على إعارته لسموحة خلال الحالية.

وشدد حمادة صدقي، على أن اللاعب انتقل لسموحة في الساعات الأخيرة من القيد وأن النادي الأهلي ومدربه كانت لديهم الرغبة قوية للغاية في قيده أفريقيا.

وتابع مدرب سموحة: "محمد عبد المنعم مدافع قوي وسريع للغاية ويمتلك من المهارات ما يجعله مستقبل اللعبة في مصر وأنه يتوقع له الظهور بشكل لافت في المنتخبات الوطنية مؤكداً أنه مرشح فوق العادة للتواجد مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو لأنه يمتلك شخصية في الملعب ولديه خبرات كبيرة في منتخب الشباب الذي توليته خلال الفترة المقبلة.

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أغلق النادي الأهلي ملف نجم الإسماعيلي باهر المحمدي خلال الفترة الحالية وتمسك مسئوليه بمنح اللاعب الشاب محمد عبد المنعم المعار لفريق سموحة السكندري خلال الموسم المقبل.

وأقر النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب سياسة مالية جديدة تقضي بالاعتماد على أبناء النادي ومنحهم الفرصة الكاملة خاصة بعد تألق بعضهم خلال مرحلة الإعارة التي خرجوا فيها للبحث عن فرصة أخرى في القلعة الحمراء.

وأكد مصدر مقرب من اللاعب أنه تلقي تأكيدات من مسئولي النادي عودته الى صفوف الفريق عقب انتهاء الموسم الحالي خاصة في ظل الالتزام الكبير الذي يؤدي به المدافع الشاب مبارياته مع الفريق الساحلي.

ويدرس النادي الأهلي استعادة عدد من لاعبيه في مركز الدفاع لمنح الفرصة لرامي ربيعة اللعب بمركز المدافع الأيمن خاصة وأنه سبق وأن شارك فيه كلاعب شاب مع الأهلي ومنتخب مصر للشباب مع المدير الفني وقتها ربيع ياسين.

ويخوض الأهلي حاليا تدريبات بدنية منفردة خلال فترة الحجر الطوعي بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد وذلك تحت اشراف الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر المدير الفني للفريق.

وكان اللاعب باهر المحمدي ضمن خطط النادي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الا ان الظروف القهرية التي تمر بها الأندية في مصر والعالم جعلت إدارة القلعة الحمراء تتريث خلال الفترة الحالية بعد تراجع الموارد المالية وانخفاض معدل الدخل في المؤسسات الرياضية بالكامل.