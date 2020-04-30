شكرا لقرائتكم إبراهيم سعيد: حسام حسن خسر جمهور قطبي الكرة المصرية لهذا السبب! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال إبراهيم سعيد نجم المنتخب الوطني سابقا أن بسبب تصريحات حسام حسن وأفعاله وتصريحاته الكثيرة في المباريات خسر بسببها جمهور الأهلي والزمالك .
وأضاف سعيد خلال تصريحات تلفزيونية أنه لا يوجد لاعب حصل على فرص كبيرة مع الزمالك في التدريب مثل حسام حسن مشيراً إلى أنه تم تقديره كلاعب ومدرب داخل جدران القلعة البيضاء .
وتابع سعيد أنه تم دعوة حسام حسن لمأوية نادي الزمالك نظراً لماد قدمه معهم وفي النهاية جماهير الأبيض كانت لا تستحق ما فعله تجاههم وهجومه عليهم في معظم المباريات .
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