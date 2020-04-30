شكرا لقرائتكم حمادة صدقي يكشف موقف سموحة من استكمال مباريات الدوري المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حمادة صدقي المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي سموحة أن موقفه ناديه مؤيد لاستكمال مباريات الدوري المصري الممتاز.

أضاف حمادةى صدقي في تصريحات تلفزيونية خلال استضافته ببرنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامية أحمد شوبير: "هدفنا الدخول الى المربع الذهبي للبطولة خاصة وأننا قريبين للغاية من هذا الأمر".

ورفض نادي سموحة قرار اتحاد الكرة الخاص بتقليص عدد اللاعبين المحترفين بدءاً من الموسم المقبل نظراً للأضرار التي ستلحق بالنادي خلال الفترة المقبلة.

أكد حمادة صدقي المدير الفني لسموحة، أن موقف ناديه محسوم بالرفض طبعاً نتيجة الخسائر المالية التي سيتلقاها الفريق نتيجة التنازل أو فسخ التعاقد مع أحد من لاعبيها.

وقال حمادة صدقي خلال تصريحات سابقة لـ"الخليج 365": "بالطبع نرفض قرار اتحاد الكرة لأنه يضر بمصالح الفرق المشاركة ببطولة الدوري المصري الممتاز".

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وأضاف حمادة صدقي: "لدينا 5 لاعبين محترفين هم من القوام الأساسي للفريق ونعتمد عليهم جميعاً وبالتالي لا يجوز بين يوم وليلة ان نترك لاعباً ونفسخ التعاقد معه بنهاية الموسم بمجرد اتخاذ القرار من جانب اتحاد الكرة بدون الرجوع الى الأندية المشاركة.

وأوضح حمادة صدقي المدير الفني لسموحة ": "أحصل على تقرير يومي من مدرب الأحمال للتدريبات التي تقام أون لاين مع اللاعبين "لايف" بحيث يتابع المدرب المختص أداء اللاعبين وقدرتهم على تنفيذها التدريبات للحفاظ على لياقتهم البدنية"، مؤكدا أن عودة بطولة الدوري المصري الممتاز حتى الآن ليست معلومة ( مش عارفين الدوري هايرجع امتى) ، لصعوبة الوضع الحالي بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال صدقي: يجب على اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة وضع عدة سيناريوهات لعودة الدوري".

وأضاف: " اتابع تدريبات فريقي عن بعض وفقا للبرنامج الموضوع للحفاظ على اللياقة البدنية لجميع لاعبي الفريق".

تابع حمادة صدقي، أنه في حالة صدور قرار باستكمال المسابقة في شهر يونيو المقبل سيحتاج الفريق لـ 5 اسابيع على الأقل لكي يكون جاهز للمنافسة، مشدداً أن اي لاعب لم يكن منتظم بشكل دوري في التدريبات خلال فترة التوقف سيحتاج لـ 7 أسابيع حتى يكون جاهز لاستكمال الدوري مع فريقه".