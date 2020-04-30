شكرا لقرائتكم فيليكس: انتقالى للزمالك حرمنى من التواجد بين أساطير الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب أحمد فيليكس لاعب المنتخب الغاني والأهلي الأسبق، عن ندمه بعد الرحيل عن القلعة الحمراء والانتقال إلى نادى الزمالك.

قال فيليكس في تصريحاته لإذاعة "أسيمبا إف إم" الغانية إن عدم الوفاء للنادي كلفه عدم التواجد بين أساطير النادي بعدما وافق على اللعب للزمالك.

أضاف: "أنا لم أقم بالبحث المناسب، كان يجب أن أقوم بالتحقق ورفض العرض الذي تقدم به الزمالك من أجل التعاقد معي وبسبب انتقالي إلى الزمالك أغلب جماهير الأهلي غاضبة مني لأنهم يشعرون بأن هذا الانتقال أثر على صورتي كأسطورة داخل النادي".

تابع: "كانوا يرغبون في انشاء مركز لتطوير اللاعبين الشباب بغانا هنا من أجل، لكن جماهير الأهلي المتعصبة اعترضوا على هذا الأمر ولم يكتمل."

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واختتم قائلًا: "لذا حتى هذا الوقت، الانتقال إلى الزمالك أثر على بشكل كبير، لذا هما يعتبروني كواحد من أفضل الأجانب على الإطلاق اللذين لعبوا للأهلي، ولولا هذه الخطوة لحققت استفادة من النادي حتى الآن."

ويعمل أحمد فييلكس في الوقت الحالي مدرب مساعد لنادي المينا شاركس في الدوري الغاني.