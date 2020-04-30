مبدئياً.. استئناف نشاط كرة القدم أغسطس المقبل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرر اتحاد كرة القدم وبالتنسيق مع رابطة المحترفين الإماراتية، عودة نشاط كرة القدم في الدولة في شهر أغسطس المقبل،وذلك بشكل مبدئي مع تقييم الوضع بصورة دائمة ومستمرة مع الجهات المختصة والاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم لمراعاة الوضع الصحي في ذلك الوقت.وسيقوم الاتحاد بتحديد لوائح وآلية القرارات الخاصة بمسابقاته في وقت لاحق وبفترة كافية تُتيح للأندية الاستعداد، وقد جاء القرار في ضوء متابعة اتحاد كرة القدم لتطورات الإجراءات الصحية الخاصة بوباء كورونا المستجد مع الجهات المختصة بالدولة والجهود المبذولة لحماية وسلامة كل أفراد المجتمع.

وتجدر الإشارة إلى أن اتحاد الكرة شارك بفاعلية في الحملة الوطنية «الإمارات تتطوع»،وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس مجلس إدارة الاتحاد: «إن المشاركة في هذه الحملة من خلال اللاعبين والحكام، وكل من ينتسب إلى قطاع لعبة كرة القدم، تأتي ضمن المسؤولية المجتمعية للاتحاد، الذي يحرص دائماً على أن تأتي السلامة أولاً، وهو الشعار الذي اتخذناه منذ بداية الأزمة الصحية حين أطلقنا مبادرة بطولتنا سلامتكم، وهي البطولة الأغلى التي يجب أن تتحقق خلال هذه الفترة».