يو يبرر جرمه بجهل القانون

تقدم الجناح الدولي يو هانشاو أمس الأربعاء باعتذاره لاستبداله لوحة سيارته الرباعية الدفع منتصف الشهر الحالي التي كلفته فسخ عقده مع ناديه غوانغجو إيفرغراندي، بطل الدوري الصيني لكرة القدم.

وظهر يو في شريط فيديو وهو يستبدل حرف «أي» بحرف «أف» على لوحة تسجيل سيارته لأسباب لم تتضح على الفور، وفرضت الشرطة في المدينة الجنوبية غرامة مالية بقيمة خمسة آلاف يوان (700 دولار) واحتجزته السلطات رهن «الاعتقال الإداري».

وفي أول رد فعل علني له على فعلته الجدلية، ألقى يو البالغ من العمر 33 عاماً، باللوم على «ضعف وعيه بالقانون».

وتكهنت التقارير الصحفية بأنه كان يحاول التهرب من القيود المرورية .

ويبحث يو عن ناد جديد بعد أن فسخ غوانغجو عقده وأكد مدربه الإيطالي فابيو كانافارو، بطل مونديال 2006، أنه «انتهك بشكل خطير» مبدأ الانضباط الصارم للنادي.

ويبدو أن المسيرة الدولية ليو قد انتهت أيضاً، علمأ أنه لم يدافع عن ألوان منتخب بلاده منذ نهائيات كأس آسيا الأخيرة في الإمارات مطلع العام الماضي.