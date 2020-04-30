«هيئة الرياضة» تحصر أنشطة العمل عن بُعد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

طلبت الهيئة العامة للرياضة من الاتحادات والجمعيات الرياضية بالدولة، بالتعميم رقم 18 لسنة 2020 موافاتها بخطط العمل والمبادرات التي اتخذتها في مواجهة أزمة «كورونا»، علاوة على تقرير مفصل عن ما تم تنفيذه من بداية الأزمة متضمناً جميع الجوانب الإدارية والفنية التي تمت من قبل المدربين والإداريين واللاعبين بالإضافة إلى اجتماعات مجلس الإدارة والأنشطة والفعاليات التي تم تنفيذها عن بعد، وحدد تعميم الهيئة اليوم الخميس آخر موعد لتلقي البيانات المطلوبة حتى تتمكن الأمانة العامة من حصر المبادرات وإعداد تقاريرها حول الموضوع.

يذكر أن النشاط الرياضي في الإمارات تم تعليقه في كل البطولات والمسابقات لجميع الفئات العمرية، اعتباراً من التاسع عشر من مارس/ آذار الماضي، بقرار من الهيئة العامة للرياضة، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية المطبقة من قبل الحكومة الرشيدة للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين من مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد، وتوجيه جميع المؤسسات داخل الدولة للعمل عن بعد، ما دعا الاتحادات والأندية للجوء إلى تنفيذ أنشطة عن بعد باستخدام التقنية حفاظاً على سلامة الرياضيين.