شكرا لقرائتكم خبر عن واتفورد يتعاقد مع جاي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي واتفورد الإنجليزي توصله لاتفاق مع لاعب وسط لوهافر الفرنسي بابي جاي؛ لضمه في الأول من يوليو/ تموز.

وسيغادر جاي نادي لوهافر، الذي صعد لفريقه الأول في موسم 2018-2019، عقب انتهاء عقده مع النادي المنتمي لدوري الدرجة الثانية في فرنسا، وقد خاض اللاعب البالغ عمره 21 عاماً، والذي مثل منتخب فرنسا تحت 18 و19 عاماً، 25 مباراة مع لوهافر هذا الموسم في مركز لاعب الوسط المدافع في أغلب الأحيان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر واتفورد يتعاقد مع جاي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.