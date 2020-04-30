موراي يحذر من العودة السريعة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذّر لاعب التنس البريطاني أندي موراي من العودة السريعة إلى المنافسات، في ظل الأحاديث بشأن موعد استئناف الموسم المتوقف على خلفية تفشي فيروس كورونا، مؤكداً أنه يجب العودة إلى «الحياة الطبيعية» أولاً قبل التفكير بالمباريات.

وعلّقت رابطتا المحترفين والمحترفات الموسم منذ مارس/‏ آذار الفائت حتى 13 يوليو/‏ تموز على أقرب تقدير، في حين ألغيت بطولة ويمبلدون الإنجليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى.

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