شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة الإيطالي يؤكد صعوبة استكمال «الكالتشيو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتبر وزير الرياضة الإيطالي فينتشنزو سبادافورا أن الطريق بدأ «يضيق أكثر فأكثر» بشأن استئناف مباريات الدوري الإيطالي لكرة القدم، ناصحاً مسؤولي «الكالتشيو» بجعل التفكير بالموسم المقبل أولوية.

وفي مقابلة مع قناة «7»، قال سبادافورا: «أرى مساراً يضيق أكثر فأكثر بشأن استئناف الدوري. لو كنت مكان رؤساء الأندية سأفكر تحديداً بتنظيم الأمور لعودة آمنة الموسم المقبل الذي من المقرر ان يبدأ في نهاية أب/ أغسطس».

وأضاف «القرارات التي تقوم دول أخرى باتخاذها كفرنسا مثلا بالأمس، قد تدفع إيطاليا إلى سلوك هذا النهج أيضاً ليصبح بعد ذلك نهجاً أوروبياً».

وكان رئيس وزراء فرنسا ادوار فيليب أعلن الثلاثاء أن «موسم 2019-2020 للرياضات الاحترافية لا يمكن ان يستأنف» وذلك يعني ضرورة ايقاف الدوري الفرنسي.

واعتبر سبادافورا أن «الاجتماع المقبل لرابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالية قد يسفر عن مفاجأة، فأغلبية الأندية قد تطلب بإيقاف الموسم الحالي والاستعداد بشكل أفضل للموسم الجديد».

ودعت رابطة الدوري الإيطالي إلى اجتماع طارئ للجنتها التنفيذية الجمعة حيث من المقرر مناقشة هذه المسألة.

وتوقف الدوري الإيطالي في التاسع من مارس/ آذار بسبب التفشي السريع لفيروس كورونا المستجد لا سيما في شمال البلاد.

وقررت الحكومة الإيطالية السماح لرياضيي النخبة معاودة التمارين، للرياضات الفردية في الرابع من مايو/ أيار، وللرياضات الجماعية في 18 منه كما اعلن رئيس الوزراء.

وقال رئيس الوزراء جوسيبي كونتي في مؤتمر مخصص للكشف عن تفاصيل عودة الحركة في البلاد إنه اعتباراً من الرابع من مايو/ أيار سيتم السماح بالتدريبات لكن من دون تجمعات وخلف أبواب موصدة.

أما بالنسبة إلى الرياضات الجماعية، فان «الضوء الأخضر» اعطي اعتباراً من 18 مايو/ أيار.

وكانت السلطات الكروية في البلاد أعربت عن رغبتها في إكمال موسم 2019-2020 وأمهلت نفسها مهلة أقصاها الثاني من أغسطس/ آب من اجل ذلك.

وبحسب استفتاء أجرته وكالة «اي جي أي»، فان اثنين على ثلاثة إيطاليين يرفضون عودة منافسات كرة القدم بسبب الحالة الصحية في البلاد.