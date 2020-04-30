مجلس دبي يدرس إمكانية إعادة النشاط الرياضي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبدالوهاب

خاطب مجلس دبي الرياضي، الاتحادات الرياضية لأخذ رأيها بخصوص إمكانية إعادة النشاط الرياضي بإمارة دبي وفقاً للضوابط الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، من خلال كتاب وجهه سعيد محمد حارب الأمين العام للمجلس، إلى الاتحادات أشار فيه إلى ورود العديد من الاستفسارات من بعض الجهات الرياضية والمتعلقة بإعادة النشاط الرياضي، ما دعا إلى مخاطبة الاتحادات باعتبارها شريكة في تنفيذ التوجيهات الحكومية، وبما يمكن المجلس من اتخاذ القرار المناسب في شأن إعادة النشاط.

وتضمن كتاب مجلس دبي رؤية الاتحادات لإمكانية إعادة النشاط الرياضي في الأندية الرياضية أو الأكاديميات ونوع النشاط الذي يمكن ممارسته بأمان سواء أكان نشاطاً تدريبياً أو تنافسياً، والتاريخ المناسب لإعادة النشاط، علاوة على الضوابط والإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها في حال العودة لممارسة النشاط، والتجهيزات والمتطلبات، ومدى توفر وسائل الأمن والسلامة والتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار الفيروس المستجد.

واختتم أمين عام مجلس دبي الرياضي الخطاب بأنه سيتم الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية الحكومية الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث والجهات الحكومية المعنية كل وفق اختصاصه.