شكرا لقرائتكم خبر عن نور صبري مطلوب للعمل الإداري والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي
أكدت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم أن أبواب اتحاد الكرة مفتوحة لاحتضان حارس مرمى المنتخب العراقي الأول السابق نور صبري الذي أعلن مؤخراً اعتزاله اللعب للعمل في المجالين الإداري والفني من أجل استثمار خبرته الطويلة في الملاعب.
وقالت الهيئة في بيان، إنها تتقدم بوافر الشكر والامتنان للجهود المخلصة التي بذلها الحارس نور صبري في الذود عن عرين «أسود الرافدين» والمنتخبات الوطنية، مؤكدةً ان أبواب اتحاد الكرة مفتوحة لاحتضان نور صبري للعمل في المجالين الإداري والفني من اجل استثمار خبرته الطويلة في الملاعب.
واضافت أن الهيئة التطبيعية وضعت ضمن منهاج عملها الاستفادة من جميع النجوم والكفاءات واحتضان الأفكار والرؤى التي من شأنها أن تصب في مصلحة تطوير الكرة العراقية.
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