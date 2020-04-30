راشد بن حميد: واجبنا دعم الجهود الوطنية في مواجهة كورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، دعم الجهود التي تبذلها الجهات المختصة في دولة الإمارات لمواجهة فيروس كورونا، والإجراءات الاحترازية والبرامج الوقائية التي يتم تنفيذها بهدف سلامة وصحة أفراد المجتمع، من مواطنين ومقيمين.

وأشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي بفعاليات الحملة الوطنية «الإمارات تتطوع»، الهادفة إلى تعزيز مفهوم التطوع وضرورة التلاحم بين جميع القطاعات الحكومية والخاصة، وكل أفراد المجتمع لتجاوز هذه الأزمة الصحية.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي: «إن مشاركة اتحاد كرة القدم في هذه الحملة من خلال اللاعبين والحكام، وكل من ينتسب لقطاع لعبة كرة القدم، تأتي ضمن المسؤولية المجتمعية للاتحاد الذي يحرص دائماً على أن تأتي السلامة أولاً، وهو الشعار الذي اتخذناه منذ بداية الأزمة الصحية حين أطلقنا مبادرة بطولتنا سلامتكم، وهي البطولة الأغلى التي يجب أن تتحقق خلال هذه الفترة».

وشارك اتحاد كرة القدم بالتعاون مع الخدمات العلاجية الخارجية؛ إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) في التطوع الميداني، من خلال تطوع عدد من اللاعبين وحكام كرة القدم والمدربين والإداريين من مختلف أندية الدولة ومنتخباتنا الوطنية في مراكز المسح الوطنية المنتشرة في مختلف إمارات الدولة، والخاصة بفحص «كوفيد ـ 19».

وقال محمد حواس الصديد، المدير التنفيذي للخدمات العلاجية الخارجية: «نثمن تطوع منتسبي اتحاد الإمارات لكرة القدم في مراكز المسح الوطني في أنحاء دولة الإمارات، لما في ذلك من أثر إيجابي ليس فقط على المتطوعين الذين يعيشون تجربة خط الدفاع الأول، ويكتسبون من خلالها مهارات جديدة؛ بل أيضاً لها وقع إيجابي في نفوس موظفينا الذين يشعرون بأن المجتمع كله بكل فئاته معهم قولاً وفعلاً».

وقال علي خصيف حارس منتخبنا الوطني ونادي الجزيرة الذي شارك في مركز المسح في إمارة الفجيرة، إن تطوعه في هذه الفعالية يعد واجباً وطنياً، مشيراً إلى أن العمل التطوعي وخاصة في ظل هذه الظروف يكسبه خبرات ومهارات جديدة، من خلال تعامله مع شرائح متنوعة من الأطباء وغيرهم.

وأضاف خصيف أن دور الرياضيين ولاعبي كرة القدم مهم جداً خلال هذه الفترة؛ كون تأثيرهم كبير في بقية أفراد المجتمع. وقال إن التزامهم بالإجراءات الاحترازية والبقاء في المنزل وأداء تدريباتهم المختلفة، والحفاظ على لياقتهم البدنية عبر البرامج المقررة من الأجهزة الفنية لأنديتهم، هو رسالة واضحة لبقية أفراد المجتمع بضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية.

وأكد الحكم الدولي الدكتور عمار الجنيبي الذي يشارك في مركز المسح الطبي في أبوظبي، أهمية المساهمة ولو بجزء بسيط مع الجهات المختصة في الدولة لمكافحة وباء كورونا، مشيراً إلى أن تطوعه بالعمل في مركز المسح جاء بهدف وضع خبراته كطبيب أسنان، والمساهمة مع بقية زملائه الأطباء وغيرهم من المختصين لخدمة أفراد المجتمع.

وأضاف الحكم الدولي أنه يحرص مع بقية زملائه الحكام، على مواصلة أداء تدريبات اللياقة البدنية من المنزل عبر البرنامج الذي خصصته إدارة الحكام في الاتحاد، بهدف الحفاظ على الجاهزية الفنية والبدنية.

بدوره أبدى حارس نادي الوصل حميد عبدالله النجار، سعادته بوجوده في مركز المسح في إمارة دبي، والمشاركة ضمن الفرق التطوعية للكشف عن حالات كورونا، مؤكداً أن العمل التطوعي وخاصة الميداني يمنحه طاقة إيجابية ومتجددة؛ لأن العمل الذي يؤديه يعد إنسانياً ويخدم دولته التي لم تقصر أبداً ووضعت كل إمكانياتها للحد من انتشار هذا الفيروس.

من جانبها قالت الحكمة نجاة حسن البلوشي التي شاركت في مركز المسح في إمارة الفجيرة، إنها فخورة بتطوعها لخدمة بلادها خلال هذه الفترة الحساسة التي تتطلب تضافر الجهود والتعاون بين الجميع من مؤسسات وأفراد، مؤكدة أن مشاركتها في مركز المسح عزز معرفتها بمدى العمل الكبير والدؤوب الذي تقوم به الدولة لحماية أفراد المجتمع، وتقديم كل التسهيلات لهم، وهو أمر ليس غريباً على دولتنا الحبيبة.

وحرص اتحاد كرة القدم على إخضاع المشاركين في الفعالية التطوعية للكشف الطبي قبل وجودهم في مراكز الفحص المختلفة ضمن الإجراءات المتبعة.