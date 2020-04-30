شكرا لقرائتكم خبر عن غروهي: أنا الحارس الأفضل في السعودية حتى لو لعبت بيد واحدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

قال مارسيلو غروهي حارس مرمى اتحاد جدة أن يستطيع الفوز بجائزة أفضل حارس في الدوري السعودي بسهولة، وزاد :" واثق من الفوز بالجائزة في هذا الموسم ولو لعبت بيد واحدة!" .

وأمتدح الحارس البالغ من العمر 33 عاماً زميليه في الفريق البرازيلي رومارينيو والمغربي كريم الأحمدي، وقال" نحن نعتمد عليهما لتحقيق الفوز بجميع المباريات،يتمتعان بالمهارة والذكاء، وكريم لاعب مهم في المحور فهو يبدأ الهجوم لنا ويصده عنا،إنه لاعب من طراز رفيع".

وعن علاقته بفريق الاتحاد قال"شعور رائع أن تلعب للاتحاد والأروع من ذلك عندما يتحقق الفوز وفرحة الجماهير، هنا يحدث شيء لا يوجد بغير الاتحاد.

وأكد الدولي السابق أن ليو ميسي هو اللاعب الأفضل في العالم من وجهة نظره،وكشف أن تسميته في البرازيل ب"ميلا غروهي"، يعني المعجزة لأنه لم مرماه لم يستقبل أهدافاً في عدد متتال من المباريات.

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