«الشارقة الثقافي للشطرنج» يواصل نشاطه وينظم مسابقة دينية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يتابع نادي الشارقة الثقافي للشطرنج برنامجه التدريبي للاعبين بالعمل عن بعد، ضمن التدابير الاحترازية والوقائية الهادفة لضمان الوقاية من فيروس كورونا، وتم وضع برامج تدريبية يومية وأسبوعية للاعبين وللمدربين، وتفعيل البرامج الإلكترونية عبر مواقع التدريب الدولية والعالمية.

وتضمن برنامج التدريب خلال شهر أبريل، مجموعة كبيرة من الدراسات النظرية والعلمية للشطرنج في النهايات والافتتاح والقواعد التكتيكية، ومفاهيم علمية حول الاستراتيجية واحتلال مربعات الوسط، والحصول على المساحة وقراءة الألعاب العالمية ومتابعة الأحداث الدولية، إضافة إلى المشاركات العديدة للاعبين.

ونظم النادي لقاءات ودية ودولية متعددة مع أندية خارجية من سوريا تركيا ولبنان، وسينظم النادي عدداً من المباريات في الفترة المقبلة مع أكاديميات دولية من مصر وسوريا.

وحقق فريق الناشئين تحت 14 سنة، الفوز على فريق نادي اندرليرالتركي بنتيجة 7، وفاز فريق الشارقة تحت 16 سنة على فريق ناشئي لبنان بنتيجة 9 ونصف مقابل 4، وكان الفريق خسر المباراة الأولى بنتيجة 6 مقابل 8 نقاط.

وينظم نادي الشارقة للشطرنج المسابقة الدينية «ورتل القرآن ترتيلاً»، وذلك ضمن الأنشطة الثقافية والدينية خلال شهر رمضان المبارك، وستكون المشاركة مفتوحة لجميع لاعبي أندية الشطرنج في الدولة من 6 سنوات إلى 16 سنة، ورصد النادي عشرة آلاف درهم للفائزين السبعة الأوائل في المسابقة، كما رصدت اللجنة المنظمة للمسابقة برئاسة عمر نعمان آل علي، جوائز أخرى للفائزين من الفئات السنية لأفضل متسابق تحت 6 وتحت 8 وتحت 10 سنوات، وتحت 12 سنة.