اختيارات صعبة للدوري الفرنسي بعد الإلغاء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواجه رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم، مجموعة من الاختيارات الصعبة بخصوص تحديد البطل والفرق الصاعدة والهابطة بعد إنهاء مسابقتي الدوري في الدرجتين الأولى والثانية بسبب جائحة كوفيد-19 قبل عشر جولات من النهاية.

وسيلتقي مجلس رابطة الدوري غداً الخميس لدراسة التبعات الرياضية والاقتصادية للإجراءات المعلنة من رئيس الوزراء، بعدما قالت الرابطة أمس الثلاثاء إن إدوار فيليب أكد أن موسم 2019-2020 لا يمكن أن يتم استئنافه.

وقال جان-بيير ريفيير رئيس نيس إنه قرار حكيم بينما قال سيلفان كاستندوش رئيس رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين: أدركت الحكومة أنه لا يمكن تقديم الطوارئ الاقتصادية على الصحة العامة.

وكانت الرابطة تأمل في استئناف المسابقة في 17 يونيو، لكن قرار الحكومة يعني أنه بات لزاماً عليها اتخاذ قرارات بشأن المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية وللهبوط في الموسم المقبل، إضافة إلى تحديد مصير بطل الموسم.

ونقلت صحيفة ليكيب الرياضية عن نويل لو جريت رئيس الاتحاد الفرنسي قوله: سألنا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا» إن كان بوسعنا اللعب خلف الأبواب المغلقة في أغسطس.

وربما يحدث ذلك لكن كجزء من موسم 2020-2021 الذي كان من المفترض أن ينطلق في السابع من أغسطس.

وقال لو جريت إن نهائي كأس فرنسا 2020 بين باريس سان جيرمان وسانت إيتيين قد يقام في وقت مبكر من أغسطس.

وأضاف المسؤول أن ترتيب الدوري في الدرجتين الأولى والثانية يجب أن يبقى كما هو رغم امتلاك ستراسبورج صاحب المركز 11 وسان جيرمان المتصدر مباراة واحدة مؤجلة.