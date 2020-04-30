72 حكماً سعودياً يخضعون لاختبار في القانون و«VAR»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض:عيسى الحكمي

أبلغ الإسباني، فيرناندو تريساكو، رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، 72 حكماً سعودياً، إقامة اختبار عن بعد في القانون، وحالات الفيديو (VAR) خلال الأيام المقبلة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده تريساكو عبر التصوير المرئي، من مقر إقامته في شمال إسبانيا.

إضافة لذلك، بين الحكم الإسباني المعتزل استمرار متابعة الحكام لنشاطهم خلال شهر رمضان، خاصة في ما يتعلق بمراجعة القانون، وإجراء التدريبات المختصرة للمحافظة على الوزن، ونسبة من اللياقة.

وعلى صعيد الأندية، أكدت مصادر متطابقة تأجيل الأندية الجماهيرية النصر، والهلال، والاتحاد، والأهلي، البحث في ملفات تعاقدية جديدة من خارج الحدود، لحين التعرف إلى مستقبل الموسم الحالي المعلق بسبب جائحة كورونا، ومعرفة الميزانيات المرصودة من وزارة الرياضة، بعد إعلان وزير المالية تخفيضها، بجانب عدد من الجهات.

وتؤكد المصادر أن قطبي الرياض النصر، والهلال، لا يميلان لأي إضافات حتى الآن، بينما ينتظر الأهلي، والاتحاد حسم الموسم لاتخاذ القرار من المدرب الصربي فلادان، والبرازيلي فاريلي،بحكم أن الثنائي لا يزال في طور التعرف إلى اللاعبين بحكم حضورهم المتأخر لقطبي جدة.