شكرا لقرائتكم خبر عن 72 حكماً سعودياً يخضعون لاختبار في القانون و«VAR» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض:عيسى الحكمي
أبلغ الإسباني، فيرناندو تريساكو، رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، 72 حكماً سعودياً، إقامة اختبار عن بعد في القانون، وحالات الفيديو (VAR) خلال الأيام المقبلة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده تريساكو عبر التصوير المرئي، من مقر إقامته في شمال إسبانيا.
إضافة لذلك، بين الحكم الإسباني المعتزل استمرار متابعة الحكام لنشاطهم خلال شهر رمضان، خاصة في ما يتعلق بمراجعة القانون، وإجراء التدريبات المختصرة للمحافظة على الوزن، ونسبة من اللياقة.
وعلى صعيد الأندية، أكدت مصادر متطابقة تأجيل الأندية الجماهيرية النصر، والهلال، والاتحاد، والأهلي، البحث في ملفات تعاقدية جديدة من خارج الحدود، لحين التعرف إلى مستقبل الموسم الحالي المعلق بسبب جائحة كورونا، ومعرفة الميزانيات المرصودة من وزارة الرياضة، بعد إعلان وزير المالية تخفيضها، بجانب عدد من الجهات.
وتؤكد المصادر أن قطبي الرياض النصر، والهلال، لا يميلان لأي إضافات حتى الآن، بينما ينتظر الأهلي، والاتحاد حسم الموسم لاتخاذ القرار من المدرب الصربي فلادان، والبرازيلي فاريلي،بحكم أن الثنائي لا يزال في طور التعرف إلى اللاعبين بحكم حضورهم المتأخر لقطبي جدة.
كانت هذه تفاصيل خبر 72 حكماً سعودياً يخضعون لاختبار في القانون و«VAR» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.