لاعبو ديربي كاونتي يوافقون على تأجيل الرواتب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال ديربي كاونتي المنافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم، إن لاعبي الفريق الأول والإدارة والعاملين الذين لم يحصلوا على إجازة إجبارية، وافقوا على تأجيل جزء كبير من رواتبهم للمساعدة في تجاوز الآثار المالية لجائحة «كوفيد ـ 19».

وذكرت وسائل إعلام بريطانية، أن وين روني قائد ديربي كان يقود المحادثات بالنيابة عن زملائه أمام مقترح من النادي بتأجيل 50% من أجور اللاعبين. وقال متحدث باسم المهاجم إنه لم يكن في حرب رواتب.

ولم يكشف ديربي عن أرقام، لكن قال إن اللاعبين تطوعوا بقبول تأجيل مبلغ أكبر مما ذكرته وسائل الإعلام، وشكر روني على دعمه.

وقال ديربي في بيان: «تطوع لاعبو الفريق الأول بالموافقة على تأجيل مبلغ كبير من أجورهم، الكل ملتزم بمساعدة النادي، الإجراءات المتفق عليها هي جزء من العمل المستمر لحماية مستقبل النادي خلال هذه الأوقات التي لا سابق لها. يشكر النادي بشكل خاص روني وكيرتس ديفيز ممثل اتحاد اللاعبين المحترفين على مساعدتهما ودعمهما».

وتوقفت كرة القدم في إنجلترا لأجل غير مسمى الشهر الماضي بسبب الجائحة، مما دعا أندية عديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز لاتخاذ إجراءات لتقليص النفقات.