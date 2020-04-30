منتصف يوليو.. موعد مبدئي لاستئناف الدوري المصري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يتمسك الاتحاد المصري لكرة القدم، باستئناف الدوري الممتاز، وعدم إلغاء الموسم، لكن ذلك لن يحدث قبل منتصف يوليو/ تموز المقبل، وقال جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية، المكلفة بإدارة الاتحاد المصري، إن اللجنة أرسلت التصور النهائي لسيناريو عودة النشاط إلى وزارة الشباب والرياضة.

وكانت المسابقات الرياضية في مصر توقفت الشهر الماضي، ومدد الاتحاد المصري منذ أيام إيقاف الدوري، حتى منتصف مايو/ أيار، على الأقل، لكن من غير المرجح استئناف المسابقة قبل شهر إضافي آخر.

وأضاف جمال محمد علي، في تصريحات تلفزيونية: «يعتمد السيناريو على انتهاء تبعات وتداعيات فيروس كورونا بنهاية مايو/ أيار، وبالتالي وضع مخطط عودة النشاط وتدريبات الفرق، في بداية يونيو/ حزيران، وبالتالي سيقرر الاتحاد المصري حينئذ أن يمنح الأندية مهلة للإعداد لاستئناف الموسم، لن تتجاوز أربعة أسابيع».

وتابع علي «في حال استئناف النشاط في منتصف يوليو/ تموز، يمكن إنهاء المسابقة منتصف سبتمبر/ أيلول، حيث يستغرق الدوري قرابة شهرين».

وكان الأهلي حامل اللقب، يتصدر ترتيب المسابقة قبل التوقف برصيد 49 مباراة، من 17 مباراة، وبفارق 16 نقطة عن المقاولون الوصيف، الذي خاض 18 مباراة جمع خلالها 33 نقطة.