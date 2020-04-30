الذيد يعلن أسماء الفائزين في مسابقته التراثية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أجرى نادي الذيد أمس الثلاثاء، السحب الإلكتروني على المتقدمين في المسابقة التراثية والتي نظمها ضمن باقة برامجه الرمضانية الثقافية الرياضية التي تدعم توجهات الدولة في مبادرة «خلك بالبيت».

وفي هذا الإطار نظم نادي الذيد حزمة متنوعة من برامجه التي تعزز توجهاته الرياضية وتفعيل دوره في إفادة المجتمع من خلال إطلاق برنامجه الذي حمل اسم «برنامج نادي الذيد للتواصل الرياضي والاجتماعي» ويقام تحت شعار «صحتكم أغلى»، وفي هذا الإطار أطلق مسابقته التراثية التي تفاعل معها المجتمع وطرح من خلالها أسئلة متنوعة لامست الماضي التليد للدولة.

وقام خليفة بن دلموك الكتبي عضو مجلس إدارة النادي ورئيس اللجنة الثقافية والمجتمعية والإعلامية بالنادي يرافقه سالم الجاري الكتبي نائب رئيس اللجنة الثقافية والمجتمعية والإعلامية بإجراء السحب الإلكتروني بعد أن تم تصحيح الإجابات.

وأعلن عن الفائزين في المسابقة التراثية وفق الترتيب التالي: مريم عبدالله الكتبي وزيدان أحمد فيصل وسالم سعيد عبدالله وراشد حمد صقر الكتبي وسالم الكعبي ورقية أشرف عبدالدايم وفايزة أحمد عبدالله ومروة عبيد سعيد الطنيجي وعرفات حمود خلف واليازية محمد سيف حماد.

وهنأ سالم محمد بن هويدن عضو مجلس إدارة النادي الفائزين والفائزات، وأكد أن هذا الحرص من قبل المجتمع على المشاركة والتفاعل والبحث عن الإجابة يعزز من توجهات النادي وحرصه على تواصل دوره في كافة المجالات بحيث لا تقتصر على الجانب الرياضي فقط.

ولفت ابن هويدن إلى أن النادي يطرح خلال شهر رمضان الكريم عدداً من المسابقات المتنوعة للمجتمع عبر حسابه على منصات التواصل الاجتماعي بجانب حصص رياضية للاعبي النادي والمجتمع وغيرها من البرامج التي تعلي من صحة الإنسان وتدعم من جهود الدولة في بقاء الناس في منازلهم احترازياً لتجنب انتشار فيروس كورونا.