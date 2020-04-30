اتحاد الجولف يعتمد النظام الأساسي ويثمن تعاون الأندية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجه الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس اتحاد الجولف، الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على جهودها الكبيرة لحماية المجتمع وصون مكتسباته، في مواجهة تحدي جائحة كورونا، مشيداً بدور كل الجهات المختصة في الدولة لتوعية المجتمع والتعامل الجاد مع الظرف الجاري، وجاء ذلك في الاجتماع الذي عقدة اتحاد الجولف «عن بعد» بتقنية الاتصال المرئي.

بحضور عادل الزرعوني نائب الرئيس والأمين العام خالد الشامسي وكل من خلفان الكعبي ودرويش القبيسي وراشد الجروان أعضاء مجلس الإدارة.

وحول سيناريو الموسم المقبل، أكد الشيخ فاهم القاسمي أنه سيبقى مرهوناً بالأوضاع الراهنة في المجتمعين الإماراتي والدولي وما ترتب عليها من توقف النشاط الرياضي في كل الألعاب الرياضية نتيجة تفشي فيروس كورونا، مؤكداً أن روزنامة وخطط الاتحاد من حيث أنشطته ومسابقاته المحلية والمشاركة في البطولات الخارجية تم استعراضها واعتمادها مبكراً من خلال سير العمل بالاتحاد بنظام العمل عن بعد.

وقال خالد الشامسي: «استعرضنا خطة سير العمل بالاتحاد والتي تطبق بنظام العمل عن بعد بكفاءة عالية تؤكد الجاهزية التقنية للتعامل مع كل الظروف، وتعكس توافر البنية التحتية التكنولوجية لكافة المتطلبات».

كما أعرب الجميع عن رضاهم لما تشهده اللعبة من التعاون المثمر مع وزارة التربية والتعليم والمدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة، إلى جانب التعاون مع أندية الجولف وأكاديمياتها والتي تعزز الهدف في توسيع قاعدة اللعبة واكتشاف العناصر وصقلها والتي مثلت بناء قواعد للعبة أكدت حضورها القوي خلال مشاركاتها في جميع البطولات المحلية والخارجية.