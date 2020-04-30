كيني بيلاي يخوض مغامرة مثيرة في جبال لبنان على دراجته

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لم يكن البلجيكي كيني بيلاي، يدرك عندما زار بيروت سابقاً، أن رغبته في استكشاف لبنان، أحد أقرب البلدان إلى قلبه، ستنتهي برحلة من جنوبه إلى شماله، هي الأولى من نوعها على درّاجته الهوائية، خلَّدها بالصوت والصورة. بيلاي، وهو رياضي ريد بُل منذ عام 2001، نقل إلى العالم لمحة عن سحر لبنان بطبيعته، وتراثه، ومناخه، ومطبخه، وأهله، محتفظاً لنفسه بذكريات لا تنسى.

بطل العالم مرات عدة عن فئة ركوب الدراجات الهوائية في المسالك الوعرة، أو ما يعرف بـ«ترايل بايكينج»، كان يتطلّع بشغف إلى خوض تحد آخر على مسار طبيعي جديد، بعد مغامرات كثيرة له أضيفت إلى سجلّه الحافل بالألقاب في منافسات دولية متنوعة. وبعدما جال في مناطق مختلفة حول العالم مع «ريد بُل» مقدماً عروضاً في بلدان كاليابان، وتايوان، وروسيا، إضافة إلى 20 ولاية أمريكية، وفي مختلف أنحاء أوروبا، وجميع دول الخليج العربي، لماذا قرر خوض هذه المغامرة الاستثنائية في لبنان؟ قال: «لأنه من البلدان المفضلة لديّ بين تلك التي زرتها، بطيبة أهله، وثقافته الغنية، ومناظره الطبيعية الأسطورية، هذه المعادلة السحرية جعلتني أتطلع إلى استكشاف درب الجبل».

وامتدت الرحلة التي نفذها بيلاي خلال زيارته الأخيرة للبنان، إلى 470 كيلومتراً، بين مرجعيون جنوباً، وعندقت شمالاً، عبر خلالها 76 قرية، وبلدة يتراوح ارتفاعها بين 570 متراً، و2073 متراً، فوق سطح البحر، وسلك مسار «درب الجبل اللبناني»، المخصص عادة لمحترفي وهواة المشي في الطبيعة، في جولة شبه شاملة على روائع بلاد الأرز، مروراً بمحميات طبيعية، ومواقع تراثية، وتاريخية، في إنجاز عبَّرَ عنه بالقول: «يشرّفني أن أكون أول شخص يعبر على الدراجة الجبلية مسار المشي في الطبيعة الصعب والمتطلّب هذا».

ومن المواقع والأماكن التي تفقدها أيضاً، خلال رحلته الطويلة، محمية أرز الشوف، جزين، عروس الجنوب، وشلالها، قلعة نيحا، حاصبيا، المتين، أفقا، قهمز في قضاء جبيل، تنورين الفوقا، ومحمية أرز تنورين حيث تنقّل بمهارة على تكوينات صخرية شاهقة، ومتّع عينيه بمناظر طبيعية خلابة، ومن أبرز محطاته كذلك: قمامين، بشري، وادي قاديشا، سيدة القرن وبحيرات العاقورة، وغابة أرز الرب.

وأصبح الرياضي المحترف البالغ من العمر 37 عاماً، بحكم خبرته الواسعة سفيراً عالمياً لرياضة الـ«ترايل بايكينج»، وهو ما يراهن عليه المرشد على درب الجبل اللبناني، أحمد عيسى طالب، وهو معمّر ثمانيني معروف بأبي مصطفى، وقال: «هو بطل عالمي، وهذا يعني أنه سيلتقي بكثير من الناس في كل مكان، وسيخبرهم عن لبنان، وعن جماله، وسحر طبيعته، والأهم.. عن طيبة ناسه».