«ناشئة الشارقة» تنظم بطولة البلاي ستيشن «فيفا 2020»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنظم ناشئة الشارقة، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، متمثلة في مركز ناشئة خورفكان، بطولة البلاي ستيشن لكرة القدم «فيفا 2020»، وذلك خلال الفترة من 30 إبريل إلى 14 مايو المقبل، ضمن مبادراتها في التعلم عن بعد، والتي تحرص من خلالها على الاستثمار الأمثل لأوقات فراغ منتسبيها، ومساعدتهم على عرض مهاراتهم في بطولات تنافسية تحت شعار «لنتحدى».

حيث ستقام منافسات البطولة عن بعد، عبر تقنيات الاتصال المرئي، بواسطة منصة «زوم»، ويشارك فيها 90 شاباً، من منتسبي مراكز ناشئة الشارقة الثمانية المنتشرة في مدن ومناطق إمارة الشارقة، ممن تتراوح أعمارهم بين 12 إلى 18 سنة.

تهدف البطولة إلى تعزيز التواصل الفعّال مع منتسبي مراكز ناشئة الشارقة، وإتاحة الفرصة أمامهم لإبراز مواهبهم عبر الألعاب الإلكترونية المفضلة إليهم، التي اعتادوا على ممارستها في مراكز ناشئة الشارقة، وذلك من خلال تواجدهم في المنزل، وفي أجواء تنافسية، إضافة إلى تأهيل المنتسبين لإجادة استخدام منصات التواصل المرئي، لمواكبة التحول الرقمي وتطوير قدراتهم في مجال تقنيات الاتصال.

كما أجريت يوم الاثنين قرعة البطولة لإعداد جدول مبارياتها، التي ستقام في الفترة المسائية من الساعة التاسعة والنصف إلى الحادية عشرة مساءً، بنظام دوري المجموعات، بإجمالي 89 مباراة، وبمشاركة أربع مجموعات، حيث سيصعد الأول من كل مجموعة متأهلاً لخوض مباريات نصف النهائي، تمهيداً لمباريات نهائي البطولة.