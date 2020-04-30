اتحاد الكرة المصري يلجأ لـ«فيفا» لحسم الانتخابات ومدة المجلس الجديد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: إبراهيم ربيع

قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، واللجنة الأولمبية الدولية، لإنهاء الجدل الدائر حول موعد الانتخابات المقبلة، ومدة المجلس الجديد، وهل ستكون عاماً واحداً فقط أم لا، على أن تقام انتخابات جديدة عقب الدورة الأولمبية المقررة في يوليو 2021، أو باستمراره لمدة 4 سنوات، وذلك بعد تصريحات وزير الشباب والرياضة بشأن الانتخابات، وإعلانه أنها ستفرز مجلساً جديداً لمدة عام واحد فقط.

وفي هذا الصدد، قال محمد الماشطة المستشار القانوني لاتحاد الكرة، إن موضوع إقامة انتخابات اتحاد الكرة لمدة عام واحد، يحتاج إلى دراسة متأنية، لاسيما أن قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، ينص على أن الدورة 4 سنوات، ولائحة اتحاد الكرة تؤكد أن الانتخابات بعد الدورة الأولمبية «صيفاً»، خاصة أنه تم تأجيل الأولمبياد لمدة عام ليقام في 2021.

وقال محمد الماشطة في تصريحات له: «هل الدورة الأولمبية في 2024 ستقام في موعدها، أم ستؤجل إلى 2025؟ أرى أن الموقف القانوني لو تم إجراء الانتخابات وفق قانون الرياضة، سيتم إجراؤه بعد سنة، ولكن هذا سيأخذنا لمسألة الطعون، ولا بد من استقراره ولو عدلنا اللائحة من الممكن أن تجرى الانتخابات في أغسطس أو سبتمبر، والأقرب للصواب أن تقام الانتخابات بعد الدورة الأولمبية».

على صعيد آخر، رفضت اللجنة الخماسية طلب أندية الدوري الممتاز بالحصول على 6 أسابيع، لعمل فترة إعداد قبل استئناف مسابقة الدوري العام، المحددة في يوليو المقبل، وتمسكت اللجنة بتخصيص 4 أسابيع فقط للأندية للاستعداد لاستئناف المسابقة، خاصة بعد خطاب الكاف ومطالبته بحسم مصير الدوري قبل يوم 5 مايو المقبل.