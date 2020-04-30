أزمة بين سيد عبد الحفيظ والأهلي بسبب «رامز مجنون رسمي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف مصدر داخل النادي الأهلي المصري، حدوث أزمة بين سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وناديه، بعد أن حصل سيد عبد الحفيظ على مبلغ 30 ألف دولار، أي ما يعادل 500 ألف جنيه مصري نظير تسجيل حلقته ضمن برنامج «رامز مجنون رسمي» مع رامز جلال في الإمارات، بسبب عدم حصوله على إذن قبل السفر من ناحية، ولكون الأمر لا يليق أن يقوم به ممثل منصب رفيع في النادي الأهلي من ناحية أخرى، خاصة أن الضيف دائماً ما يتعرض لمضايقات كبيرة، والحصول على مبلغ مالي ليس مبرراً لها، وإدارة الأهلي ترفض بأي شكل من الأشكال أي نوع من الإساءة لها أو لأي مسؤول بالنادي.

وتردد أن عبد الحفيظ سيرد المبلغ الذي أخذه ولكن المصدر نفى ذلك، وقال إن الحلقة أصبحت أمراً واقعاً، وإن البرنامج هو صاحب الحق في إذاعتها من عدمها، وأن قرار رفضه كان لا بد أن يكون قبل التسجيل، خاصة أن البرنامج سيذاع خلال الأيام المقبلة، وقال المصدر: «سيد عبد الحفيظ قام بالتسجيل برفقة محمد الشناوي وعلي معلول.. وبعد انتهاء المقلب قام مدير الكرة بالأهلي بدفع رامز جلال في المياه».