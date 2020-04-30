رئيس ليون يريد مباريات «بلاي أوف»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عبر رئيس ليون حجون ميشيل أولاس، عن رغبته في حسم المراكز بالدوري الفرنسي لكرة القدم في الصيف، من خلال خوض مباريات بلاي أوف (حاسمة) رغم إيقاف الحكومة الفرنسية رسمياً الأنشطة الرياضية حتى سبتمبر/أيلول وإلغاء موسم الدرجة الأولى والثانية. وقال أولاس الذي يقبع فريقه في المركز السادس بفارق نقطة عن المركز الخامس قبل توقف اللعب:«قرأت أن الاتحاد الأوروبي ( يويفا) يرغب في استكمال البطولات المحلية حتى لو لعبنا بتشكيلات أقل لكن بشرط الانتهاء في شهر أغسطس/آب لذا أعتقد أن البديل الملائم هو خوض مباريات حاسمة في أعلى الترتيب وأسفله بدون جمهور. يجب ألا نتعجل، لا أفهم ما الفرق بين استئناف العمل في القطاعات الاقتصادية واستئناف المباريات بدون جمهور». وسيخسر الدوري الفرنسي 90 - 175 مليون استرليني بعد إعلان إلغاء الموسم لكن هذا المبلغ لا يقارن بخسائر الدوري الممتاز (750 مليون استرليني ) في حال إلغائه. أما متصدر الدوري باريس سان جيرمان فقد أكد خوض ما تبقى من مبارياته الأوروبية في معقله خارج فرنسا احتراماً لقرار الحكومة.