أحمد باشهاب.. موهبة سعودية في «الريشة الطائرة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أولت السعودية اهتماماً جيداً للعبة الريشة الطائرة باعتبارها واحدة من الألعاب الأولمبية، وأثمر ذلك بروز العديد من المواهب الوطنية التي حققت إنجازات مشرفة على المستوى العربي والقاري والدولي، ومنها اللاعب أحمد باشهاب البالغ 15 عاماً، حيث كانت بدايته مع اللعبة عام 2016 ليشق طريقه رويداً رويداً إلى عالم التألق ويمثل بلاده في مختلف الاستحقاقات الخارجية.

وشكل معسكر ماليزيا الذي أقيم عام 2017، أولى مشاركاته الخارجية تبعته المشاركة في بطولة أوكرانيا الدولية عام 2019، بينما تتمثل أهم إنجازاته في الفوز بالمركز الأول على صعيد المملكة.

أما على الصعيد العربي فقد حقق الميدالية الفضية في منافسات الزوجي وبرونزية الفردي، وفي بطولة غرب آسيا كسب فضية الزوجي وبرونزية الفردي.

وكان أفضل تصنيف دولي له عندما احتل المركز 725 في منافسات الفردي، و775 في منافسات الزوجي.

ويسعى أحمد باشهاب إلى مواصلة المشوار ليصبح بطلاً واعداً في سماء الريشة الطائرة.