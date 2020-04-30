شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد باشهاب.. موهبة سعودية في «الريشة الطائرة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أولت السعودية اهتماماً جيداً للعبة الريشة الطائرة باعتبارها واحدة من الألعاب الأولمبية، وأثمر ذلك بروز العديد من المواهب الوطنية التي حققت إنجازات مشرفة على المستوى العربي والقاري والدولي، ومنها اللاعب أحمد باشهاب البالغ 15 عاماً، حيث كانت بدايته مع اللعبة عام 2016 ليشق طريقه رويداً رويداً إلى عالم التألق ويمثل بلاده في مختلف الاستحقاقات الخارجية.
وشكل معسكر ماليزيا الذي أقيم عام 2017، أولى مشاركاته الخارجية تبعته المشاركة في بطولة أوكرانيا الدولية عام 2019، بينما تتمثل أهم إنجازاته في الفوز بالمركز الأول على صعيد المملكة.
أما على الصعيد العربي فقد حقق الميدالية الفضية في منافسات الزوجي وبرونزية الفردي، وفي بطولة غرب آسيا كسب فضية الزوجي وبرونزية الفردي.
وكان أفضل تصنيف دولي له عندما احتل المركز 725 في منافسات الفردي، و775 في منافسات الزوجي.
ويسعى أحمد باشهاب إلى مواصلة المشوار ليصبح بطلاً واعداً في سماء الريشة الطائرة.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد باشهاب.. موهبة سعودية في «الريشة الطائرة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.