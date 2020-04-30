هل يحل «نفق التعقيم» مشكلة الحضور الجماهيري ؟

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

تناقش بعض الأندية الاستعانة بالتكنولوجيا لتسهيل عودة الجمهور للملاعب ومن بينها «كلين تيك»، وهو عبارة عن «نفق تعقيم» اعتمده مركز هونج كونج للمعارض. في داخل النفق، يدخل الشخص ويقف أولاً أمام شاشة لقياس درجة حرارته تشبه شاشة مرور الجواز في المطارات وفي حال كانت الحرارة مرتفعة لا يسمح لك بالدخول للمرحلة الثانية، أما في حال عدم وجود حمى يفتح باب المرحلة الثانية وفيها تضخ ماكينة التعقيم المطهرات على الشخص ومتعلقاته وتستغرق عملية التعقيم هذه 12 ثانية.

وفي سياق متصل، كشف تقرير عن إبلاغ الأندية الإنجليزية كوادرها الكروية عن استئناف اللعب في 13 يونيو/ حزيران، فيما منح الاتحاد كل ناد حرية تحديد موعد استئناف التمرينات الجماعية مع الالتزام ببند التباعد الاجتماعي، بيد أن البلجيكي دهوف رئيس القسم الطبي في «فيفا» طالب بإلغاء الموسم في إنجلترا وشبه الوباء بالحرب العالمية الثانية، وأضاف: «إذا ألغوا الموسم وبدأوا الموسم المقبل في سبتمبر سيتجنبون انتشاراً ثانياً للوباء، يجب أن يتعلم الناس الصبر واحترام التوجيهات الصحية».

وتواجه البوندسليجا الألمانية أيضاً مخاطر تأجيل استئناف اللعب عن موعد 9 مايو /أيار المقبل وذلك بعد ارتفاع حالات الإصابة والوفيات بكورونا في البلاد وفق «التايمز» البريطانية.