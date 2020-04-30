أجيري: مطالب صلاح الخاصة هدفها تطوير مستواه.. وليفربول أكثر سعادة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح خافيير أجيري المدير الفني السابق لمنتخب مصر، بأن مطالب محمد صلاح الخاصة أثناء تدريبه للفراعنة كان الهدف منها تطوير مستواه، قائلًا أن ليفربول هو أفضل مكان بالنسبة للاعب.

وقال اجيري في تصريحاته لصحيفة "ديلي ميل" الانجليزية: "أنا على تواصل مع محمد صلاح، لقد أرسلت له تهنئة بمناسبة رمضان منذ بضعة أيام."

وتابع: "لقد تحدثت كثيرًا عنه، ربما يستقبل مئات من الرسائل، لكنه دائما ما يبقى على اتصال مع الجميع، اللاعبين أمثال صلاح وأجويرو من السهل التعامل معهم."

وأضاف: "هم يمتلكون الموهبة لكنهم يأتون من مجتمع متواضع، ليسوا من أبناء الأثرياء، كان عليهم أن يقاتلوا من أجل تحقق ما وصلوا إليه، لكنهم لا ينسون أسرهم، وجيرانهم وجزورهم."

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وبينما قاد خافيير أجيري منتخب مصر ومحمد صلاح في بطولة أمم إفريقيا الماضية، فقد كان أول من استقبل سيرجيو أجويرو بعد انتقاله إلى أوروبا حيث لعب لأتلتيكو مدريد وعمره 18 عامًا فقد ولعب 3 سنوات تحت قيادة المدرب المكسيكي.

وواصل: "في بعض الأحيان اللاعبين يكون لهم طلبات، وأنا لا يسعدني هذا، سيرجيو أجوير حماه هو دييجو أرماندو مارادونا، وسأل في مرة إن كان بإمكانه حضور مران مغلق في أتلتيكو، لقد وضعني في الموقف لكني أعلم دييجو جيدًا، هو لم يكن أسوأ شخص يمكن أن يحضر المران."

واستطرد: "مو يمكن أن يطلب الذهاب لصالة الألعاب الرياضية ساعة مبكرًا، وسأل إن كان بالإمكان أن يحضر معه معد بدني خاص، لقد قلت له (بالطبع، إن كنت ترغب في هذا)، والسبب الذي يجعلك تقبل هذا هو أن هذا الرجل يرغب أن يكون أفضل."

وواصل: "أعتقد أن محمد صلاح على وجه التحديد وصل لأفضل مكان يمكنه الوصول إليه، هو يشعر بالراحة في ليفربول، هو سعيد هناك وهم أكثر سعادة بوجوده."