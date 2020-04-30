حمادة صدقي: جميع العروض التي وصلت لحسام حسن كانت عن طريق وكلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد حمادة صدقي المدير الفني لنادي سموحة، إن النادي لم يتلق أي عروض رسمية من أجل حسام حسن مهاجم الفريق، مشيراً إلى أن كل العروض جاءت عن طريق وكلاء.

وقال حمادة صدقي في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس": "لم يصلنا عروض رسمية لحسام حسن وجميع العروض التي وصلت لنا كانت عن طريق وكلاء".

وأضاف: "حسام حسن لاعب جيد ومهاجم مميز ولعب لمنتخب مصر أكثر من مرة وعنده إمكانيات عالية، وله أهداف مميزة".

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وتابع حمادة صدقي: "حسام حسن لم يتحدث معي مطلقاً للرحيل عن سموحة".

وأردف: "نادي سموحة يجيد التسويق بشكل رائع، ويرى الأمور من ناحية تسويقية، ويرى هل في مبلغ يستاهل نبيع حسام حسن عشانه أو لا".

وأتم المدير الفني لنادي سموحة: "النادي له أهداف وهو التواجد في المربع الذهبي، ومن الناحية الفنية أنا أحتاج إلى جميع اللاعبين".