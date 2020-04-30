مرتضى يوضح موقفه من استئناف الدوري.. وعقوبة طارق حامد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبيرتو

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على أنه يرغب في عودة استئناف مسابقة دوري WE المصري من جديد، مشيراً في نفس الوقت الى معاقبة طارق حامد لاعب وسط الفريق.

وتوقف نشاط كرة القدم في مصر مؤخراً وذلك تنفيذاً لقرارات الحكومة المصرية بشأن الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩).

وقال مرتضى منصور رئيس الزمالك في تصريحات لقناة "صدى البلد" "أتمنى استكمال الدوري، لكن الصحة هي الأهم بكل تأكيد".

وتابع "عودة المباريات تعني وجود أكثر من ١٠٠ فرد داخل الملعب، يجب أن يكون هناك ضوابط تخص هذا القرار".

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واستمر "الكاف ارسل خطاباً لاتحاد الكرة من أجل تحديد مصير المسابقة خلال أيام وهذا أمر جيد".

وأضاف "نحن نريد الحفاط على جميع اللاعبين في كل الأندية، النشاط اذا عاد لن يكون قبل شهر يونيو، وبالتالي فترة إعداد كاملة لتفادي الإصابات".

وشدد "هناك مشكلة أن هذا يعني انهاء الموسم الحالي في أكتوبر وبالتالي لن تحصل الأندية على مستحقاتها من الشركة الراعية بسبب تأخر الموسم الجديد".

وواصل "الشركة الراعية منحت الأندية كل المستحقات، الأموال الجديد تصرف مع بداية الموسم والذي كان من المفترض أن يكون في أغسطس، تأخر انطلاق الموسم يعني تأخر تلك الأموال".

وتحدث رئيس الزمالك عن إزمة برنامج "رامز مجنون رسمي" وقال "عندما علمت بمشاركة طارق حامد، قمت بتغريمه نصف مليون جنيه".