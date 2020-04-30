كريم حافظ يتحدث لمصراوي عن.. عرض ألافيس الإسباني.. ومفاوضات الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ جهاد عرابي:

قال كريم حافظ، المحترف المصري في صفوف مالاتيا سبور التركي إنه تلقى عرضًا من صفوف نادي ألافيس الإسباني للانضمام لصفوفه قبل كأس العالم في روسيا2018.

وأضاف حافظ لمصراوي:"جاء مندوبو النادي الإسباني لمعسكر المنتخب في إيطاليا قبل كأس العالم لمتابعتي ولكن استبعادي من المشاركة أوقف كل شيء ".

وتابع المحترف المصري في صفوف مالاتيا سبور:"لازال سني صغيرًا ولدي طموح باللعب في الدوري الإسباني يوم ما.. وكنت أستحق أنا وكوكا التواجد في كأس العالم"

وتطرق حافظ لما يتم تداوله عن مفاوضات الأهلي والزمالك لضمه، قائلاً:"أنا ابن الأهلي في البداية لعبت بصفوفه حتى سن 14 ثم انتقلت لوادي دجلة وأي لاعب يتمنى اللعب للأهلي أو الزمالك ولكنني ابن الأهلي".

وأشار المحترف المصري في الدوري التركي حديثه إلى أن الأهلي فاوضه خلال فترة احترافه في فرنسا ولكنه كان يُفضل الاستمرار في أوروبا دون عن ذلك لم يتحدث معه أحد وما يُثار "كلام جرايد"ـ بحسب وصفه ـ

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ورد حافظ على كواليس مباراة المغرب مع المنتخب التي تعرض خلالها لانتقادات بالإشارة إلى أنه لم يعلم سوى قبل المحاضرة الخاصة بالمباراة بنصف ساعة:"كان في ماتش قبلها وكابتن عبد الشافي لعب وفي التدريبات مكنتش في الأساسي فقلت إني مش هلعب وشاركت ونفذت المطلوب مني واللاعبين ساندوني بعد المباراة وكوبر كلمني وانضميت لأكثر من معسكر بعدها".

واختار حافظ، محمد أبو تريكة لاعب الأهلي السابق ومحمد صلاح المحترف المصري في ليفربول الأفضل في تاريخ مصر من واقع من عايشهم:"متابعتش الخطيب لكن أسمع أنه لاعب عظيم"، مشيرًا إلى أن عمرو ذكي وعماد متعب هم أفضل مهاجمين مصريين تابعهما.

وتطرق كذلك المحترف المصري في أوروبا منذ 6 سنوات إلى الأجواء في شهر رمضان، منوهًا إلى أن أصعب فترة واجهها حين كان لاعبًا في بلجيكا:"كنا بنتدرب 3 مرات في اليوم خلال الفترة الاستعدادية للموسم وكانت أول سنة ليا في أووبا".

واسترسل:"كنت أتمنى أن أكون مثل الراحل محمد عبد الوهاب أو محمد عمارة أو سيد معوض في مركزي وعلى المستوى العالمي قدوتي مارسيلو روبرتو كارلوس".

وأتم كريم حافظ حديثه بإمكانية عودة فريقه للتدريبات يوم 10 و 15 أبريل المقبل في ظل تحسن الأوضاع في تركيا وانحصار عدد المصابين بفيروس كورونا المُستجد.