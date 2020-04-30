أسطورة تونس: معلول الأجنبي الأفضل في تاريخ الأهلي.. وساسي أكمل نواقص حامد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح زبير بيا لاعب المنتخب التونسي الدولي السابق، بأن مواطنه علي معلول من أفضل الأجانب في تاريخ الأهلي، قائلًا أن فرجاني ساسي أكمل ما ينقص طارق حامد، وطالب بعدم الهجوم على محمد صلاح.

وقال زبير بيا في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس 2" الفضائي: "علي معلول من أفضل الأجانب اللذين لعبوا للنادي الأهلي، نعم كان من قبله مدافع أيسر جيد وهو جيلبرتوا، لكن ما قدمه مع الأهلي شيء محترم وإضافة كبيرة جدًا، ولا يمكن أن نقيسه بالبطولات."

وتابع: "اللعب للأهلي ليس سهلًا لأنه نادي يريدك أن تكون في أفضل حال دائمًا ولا يسمح بالتراجع، وعلي معلول استطاع طوال الفترة الماضية أن يظهر بالشكل الذي يجعل جماهير النادي تحبه."

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ثم تحدث عن تونسي أخر في الزمالك، قائلًا: "فرجاني ساسي قائد حقيقي في الزمالك واقنع اللاعبين بهذا الأمر، وأكمل ما ينقص طارق حامد بفضل مهارته الكبيرة بوسط ملعب الزمالك."

أما عن أفضل لاعب عربي فقد قال: "المساكني كان يستطيع أن ينافس في نفس المستوى مع محمد صلاح ورياضي محرز، لكنه اختار اللعب في قطر، لكن بكل صدق الأفضل على مختلف الوجوه هو محمد صلاح."

واختتم قائلًا :"علينا أن يكون لدينا غيرة ودعم لصلاح والتخلي عن النقد الدائم على مواقع التواصل الإجتماعي، دعونا نكون مثل ريال مدريد حين كان رونالدو مع الفريق ولم يكن أحد يقول أن ميسي أفضل منه رغم أن النسبة الأكبر منهم مقتنعون بأفضلية ميسي."