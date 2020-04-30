مدرب الإسماعيلي: أتمنى بقاء باهر ومجدي.. والسعيد أفضل من واجهتهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح ديديه جوميز المدير الفني للإسماعيلي بأنه يتمنى بقاء عبدالرحمن مجدي وباهر المحمدي في صفوف الفريق قائلًا، أن عبدالله السعيد أفضل من واجههم منذ قدومه لمصر.

وقال مدرب الإسماعيلي في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس 2" الفضائية: "احتاج عبدالرحمن مجدي في الفترة المقبلة في الفترة الأخيرة كان يؤدي بشكل طيب في المباريات، أنا أتحدث كثيرًا معه لأنه يمتلك شخصية قوية في الملعب وفي ظروف جيدة يستطيع اللعب بطريقة رائعة وتقديم الكثير والكثير وهو يتقدم على المستوى الذهني."

وتابع: ""أرغب في استمرار فخر الدين بن يوسف مع الفريق، عقده ينتهى بنهاية الموسم، لكنى أتمنى أن يظل معنا في الموسم المقبل."

وأضاف: "القرار النهائي بخصوص باهر المحمدي سيكون في يد رئيس النادي الذي أثق فيه بشكل كبير، ونتمنى أن يظل معنا في الفريق فهو صاحب قدرات فنية تضيف الكثير لنا."

واستطرد: "باهر المحمدي حتى الآن مستمر معنا، وهو الآن مصاب وبحاجة إلى فترة من أجل التعافي، والإسماعيلي سيساعده من أجل استعادة مستواه، وحتى الآن لم نحدد لاعب أخر يمكن أن يحل محله."

ومنح اتحاد الكرة مسئولية حسم موقف الدوري الممتاز، قائلًا: "عملية استكمال الدوري أو الإلغاء أمر يخص اتحاد الكرة المصري ويخص لوائحه، ولا يمكن أن يكون لي تدخل في هذا الأمر."

أما عن إمكانية المنافسة على الدوري الموسم المقبل: "الإسماعيلي يمتلك العديد من اللاعبين الشباب وأعتقد أنهم سيقدمون الكثير في المستقبل، لقد لعبنا أمام الرجاء في نصف النهائي، والإسماعيلي في المستقبل سيفرض شخصيته على الدوري المصري."

وأبدى رأيه بشأن أفضل لاعب في الدوري، قائلًا: "أنا لم أقابل كل أندية الدوري المصري، لكن قائد نادي بيراميدز أفضل لاعب أعجبني مستواه، بينما بشكل شخصي أتمنى فقط الحديث عن لاعبي الإسماعيلي."

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