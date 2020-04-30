إبراهيم سعيد يقترح إلغاء الدوري ومنح اللقب للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد إبراهيم سعيد، مدافع الأهلي والزمالك الأسبق، أن الأفضل في الوقت الحالي هو إلغاء مسابقة دوري WE المصري، الموسم الحالي، ومنح اللقب للأهلي.

وكانت اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلنت عن استمرار توقف النشاط لمنتصف مايو تنفيذاً لقرارات الحكومة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩).

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات لبرنامج "البريمو" عبر قناة "تن" "لا يوجد أي داع في الوقت الحالي لاستئناف الموسم الحالي، أعتقد أن القرار الأفضل هو الإلغاء".

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وتابع "فارق النقاط كبير بين الأهلي والزمالك، الدوري شبه محسوم للأهلي، وبالتالي ما المانع أن يتم منح اللقب للأهلي، وينطلق موسم جديد بعد ذلك بعد فترة إعداد جيدة لكل الأندية".

واستمر "الأندية تحتاج لـ٨ أسابيع من أجل أن يتم اعداد اللاعبين للمشاركة من جديد في المباريات بعد فترة توقف طويلة، اللاعب المصري عندما يرتاح يحتاج لوقت من أجل استعادة اللياقة وعدم التعرض للإصابة".

وشدد "أعتقد أن الجميع سوف يستفيد حال تم الغاء الموسم الحالي، سيكون هناك فرصة لفترة إعداد جيدة، وبعد ذلك ينطلق موسم جديد ومنافسة قوية بين الجميع دون ضغوط، الموسم الحالي شبه انتهى للأهلي بسبب فارق النقاط".

واختتم "أيضا المنتخب المصري سوف يستفيد من هذا الأمر وكذلك المنتخب الأوليمبي".