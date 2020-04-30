فيلكس: كان يجب أن أرفض الزمالك لأكون من أساطير الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح أحمد فيلكس لاعب المنتخب الغاني والأهلي الأسبق، أن عدم الوفاء للنادي كلفه عدم التواجد بين أساطير النادي بعدما وافق على اللعب للزمالك.

وقال فيلكس في تصريحاته لإذاعة "أسيمبا إف إم" الغانية: "أنا لم أقم بالبحث المناسب، كان يجب أن أقوم بالتحقق ورفض العرض الذي تقدم به الزمالك من أجل التعاقد معي."

وتابع: "بسبب انتقالي إلى الزمالك، أغلب جماهير الأهلي غاضبة مني، لأنهم يشعرون بأن هذا الانتقال أثر على صورتي كأسطورة داخل النادي."

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وأضاف: "كانوا يرغبون في انشاء مركز لتطوير اللاعبين الشباب بغانا هنا من أجل، لكن جماهير الأهلي المتعصبة اعترضوا على هذا الأمر ولم يكتمل."

واختتم قائلًا: "لذا حتى هذا الوقت، الانتقال إلى الزمالك أثرت على بشكل كبير، لذا هما يعتبروني كواحد من أفضل الأجانب على الإطلاق اللذين لعبوا للأهلي، ولولا هذه الخطوة لحققت استفادة من النادي حتى الآن."

ويعمل أحمد فيلكس في الوقت الحالي مدرب مساعد لنادي المينا شاركس في الدوري الغاني.