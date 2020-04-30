ماركا تختار شعار الأهلي ضمن أكبر الأندية العالمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عمرو: اختارت صحيفة ماركا الاسبانية شعار النادي الأهلي ضمن شعارات أكبر الأندية على مستوى العالم. وفتحت صحيفة الماركا التصويت للجمهور من أجل اختيار الشعار الأفضل على مستوى العالم ضمن قائمة ضمت 50 شعارا للأندية، وشملت قائمة الاختيار شعار النادي الأهلي. وتضمنت قائمة الـ50 ناديا شعارين لناديين عربين آخرين وهما الوداد والرجاء المغربيين. وتصدر شعار نادي فلومينيسي البرازيلي الترتيب وفقا لتصويت الجماهير على صحيفة الماركا الاسبانية.

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