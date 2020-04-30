السن_مجرد_رقم (3).. عصام الحضري "أكبر لاعب في كأس العالم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

رغم عدم قيده بصفوف أي نادِ بعد انتهاء تجربته مع النجوم الصيف الماضي 2019 ـ بعد هبوط الفريق ـ إلا أن فكرة اعتزال صاحب الـ 47 عامًا لكرة القدم تبدو صعبة القرار بالنسبة لعصام الحضري فتجده مع تصفحك لحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي يُشارك متابعيه بأحدث مقاطع الفيديو من تدريباته القوية.

عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، بطل الحلقة الثالثة من سلسلة #السن_مجرد_رقم التي تُنشر عبر موقع الخليج 365.

حكاية السد العالمي ـ كما يُلقب ـ بدأت باتصال من مصطفى يونس، المدير الفني لفريق دمياط بالدرجة الثانية، بمدرب حراس المنتخب الأولمبي فكري صالح يُخبره بوجود حارس مرمى جيد يُدعى عصام الحضري عليه المجيء لمشاهدته.

فكري صالح، الذي كان يدرب 10 حراس مرمى استعدادًا لتصفيات أولمبياد 1996 ـ استقل سيارته لدمياط؛ حيث مباراة فريق المدينة ضد المريخ الذي فاز 1:0.

الهدف لم يُغير من قناعة فكري التي كونها خلال الـ 90 دقيقة:"وقفت مع عصام وقلتله هيكون ليك نصيب معايا في المنتخب الأولمبي وكان هو الحارس رقم 10 مع بداية التصفيات".

الحضري ـ كعادته لم يعرف اليأس ـ واصل التدرب حتى أصبح الحارس رقم 1 في المباراتين الآخيرتين من التصفيات:"لعبته على مصطفى كمال ماتش نيجيريا وخسرنا 3-2 والأهلي وإعلامه عملوا حملات ضدي ولعبته المباراة النهائية اللي لو كسبنا 1 صفر نتأهل بعد مناقشات مع رود كرول المدير الفني وشارك وتعادلنا في الدقائق الأخير بهدف سكن مرماه لكن عقب اللقاء وجدت خالد مرتجي وعدلي القيعي يوقعون مع عصام الحضري للأهلي".

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ومن هنا كانت بداية قصة عصام الحضري مع الأهلي موسم 96/97؛ حيث توّج معه بمعظم البطولات التي شارك بها ـ ومنه انضم للمنتخب الأول ـ

توّج الحارس القادم من دمياط مع الأهلي بـ 8 بطولات دوري، 4 كأس مصر، 4 سوبر مصري، 3 دوري أبطال أفريقيا و 3 سوبر أفريقي كما شارك معه بكأس العالم للأندية وجاب معه في كل مكان كحارسه الأمين حتى عام 2008.

الحضري الذي تألق مع المنتخب في 2008 وقاده لتتويج بكأس أمم أفريقيا رحل لسيون السويسري دون رغبة الأهلي:" مانويل جوزيه كان يتعامل معي بعجرفة بعد الإنجازات التي حققتها مع الأهلي والمنتخب حتى بعد تتويجنا بكأس أمم 2006 لم يتعامل معي بالشكل المطلوب، حتى أنه بارك لجميع اللاعبين وقام باستثنائي".

لتأخذ رحلته منحنى جديدًا فبعد موسمين مع سيون توّج بكأس سويسرا عاد لينضم لصفوف الإسماعيلي ومنه للزمالك ـ غريم الأهلي التقليدي ـ ولكنه لم يلبث كثيرًا فانتقل للمريخ السوادني، الاتحاد السكندري، وادي دجلة ثم عاد للإسماعيلي قبل أن يعود لدجلة مرة ثانية ومنه انضم للتعاون السعودي حتى وصل لصفوف فريق النجوم ـ الذي انتقل له بعقد يمتد لستة أشهر في يناير 2019 ـ

وخلال أكثر من 10 سنوات لم يضف الحضري بطولة واحدة عما توّج به مع الأهلي ولكنه تألق مع صفوف المنتخب فساوى رقم زميله أحمد حسن بالتتويج بأربع نسخ من بطولة كأس أمم أفريقيا ـ في رقم قاري قياسي يحسب لهما ـ كما حقق حلمه بالمشاركة في كأس العالم 2018 مع منتخب مصر كأكبر لاعب يُشارك في تاريخ البطولة ـ.

صاحب الـ 47 ـ الذي وُضع قفازه بمتحف فيفا كأكبر لاعب في كأس العالم ـ خرج في أحد البرامج التليفزيونية نهاية مارس الماضي 2020 يُشير إلى إنه ظلّ رقم 1 بمصر طيلة الـ25 سنة الماضية ولم يحدد موعد اعتزاله.. هذه كانت حلقتنا عن أكبر لاعب في تاريخ بطولة كأس العالم.. وانتظروا الحلقة الرابعة.