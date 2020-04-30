منتخب الصالات يستعد لكأس العالم بـ "الفيديو كونفرانس" بسبب كورونا

بدأ المنتخب الوطني لكرة الصالات، الاستعداد لبطولة كأس العالم التي ستقام في ليتوانيا، عبر قيادة تدريب اللاعبين بـ "الفيديو كونفرانس"، ضمن إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس ضمن إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا قال نادر رشاد المدرب العام للمنتخب، أن التدريبات مستمرة لنهاية شهر رمضان الكريم، على تقام 3 أيام أسبوعيًا، بمشاركة 17 لاعبًا، ويأتي ذلك كخطوة أولى لبدء الاستعداد بشكل كامل في المنتخب لخوض منافسات البطولة. التدريبات مستمرة لنهاية شهر رمضان الكريم، على تقام 3 أيام أسبوعيًا، بمشاركة 17 لاعبًا، ويأتي ذلك كخطوة أولى لبدء الاستعداد بشكل كامل في المنتخب لخوض منافسات البطولة.

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