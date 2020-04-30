ابراهيم سعيد يُفجر مفاجأة عن علاقة محسن صالح بلاعبي الأهلي

كشف إبراهيم سعيد لاعب المنتخب الوطني السابق أن مُحسن صالح كان لا يُصافح لاعبي الأهلي نهائياً وكان على خلاف دائم مع ثابت البطل .
وأضاف سعيد خلال إستضافته لبرنامج"البريمو" على قناة "Ten"مع الإعلامي إسلام صادق أشعر بالإستغراب الشديد من تواجده على رأس لجنة التخطيط بالأهلي في هذا التوقيت نظراً لخلافه الدائم مع قادات القلعة الحمراء أثناء تواجده بالإسماعيلي خاصة وأنه على كان خلاف ومشاكل كثيرة مع ثابت البطل .
وتابع كيف يتم السماح له بالتواجد ضمن لجنة التخطيط بالاهلي ويتحكم في قرارت خاصة بلاعبي الفريق الأول .
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