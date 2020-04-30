إبراهيم سعيد: حسام حسن خسر جماهير الاهلي والزمالك

قال إبراهيم سعيد مُحلل فريق البريمو أن حسام حسن خسر جماهير الأهلي والزمالك بسبب أفعاله وتصريحاته الكثيرة في المباريات .
وأضاف سعيد خلال إستضافته لبرنامج "البريمو" على قناة "Ten"مع الإعلاميإسلام صادق أنه لا يوجد لاعب حصل على فرص كبيرة مع الزمالك في التدريب مثل حسام حسن مشيراً إلى أنه تم تقديره كلاعب ومدرب داخل جدران القلعة البيضاء .
وتابع سعيد أنه تم دعوة حسام حسن لمأوية نادي الزمالك نظراً لماد قدمه معهم وفي النهاية جماهير الأبيض كانت لا تستحق ما فعله تجاههم وهجومه عليهم في معظم المباريات .
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